وزير خارجية فرنسا إلى بيروت: ماذا في جعبة باريس؟

- تكثف فرنسا جهودها الدبلوماسية لخفض التصعيد في لبنان، مستعدة لتيسير مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في باريس، وسط مخاوف من توسع النزاع. - تعتمد لبنان على الدور الفرنسي في المفاوضات مع إسرائيل، حيث تطرح فرنسا أفكارًا غير رسمية للحل وتؤكد دعمها للبنان، مع التركيز على وقف إطلاق النار. - تتحرك فرنسا لدعم لبنان عبر دعم القوات المسلحة وتقديم مساعدات إنسانية، مشددة على أهمية التفاوض المباشر وضرورة دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني.

تكثف فرنسا حراكها الدبلوماسي من أجل المساعدة في خفض التصعيد الدائر في المنطقة، وضمنها لبنان، وذلك بعدما أبدت استعدادها لتيسير مفاوضات مباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي واستضافتها في باريس، طارحة أفكاراً غير رسمية حتى الآن للحلّ، في ظل مخاوف جدية من اتساع رقعة النزاع أكثر. وفي هذا السياق، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من المقرّر أن يلتقي غداً الخميس المسؤولين اللبنانيين في بيروت، من أجل بحث سُبل وقف التصعيد على ضوء توسّع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، في الجنوب والبقاع وبيروت، وضاحيتها الجنوبية، وتوغل قوات الاحتلال في بعض المواقع والقرى الحدودية، وسط مخاوف من اجتياح بري.

وأشارت المصادر إلى أن "لبنان يعوّل على الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا وشركاؤها الدوليون في إحداث خرق وتعبيد الطريق أمام حصول مفاوضات مع إسرائيل، خاصة أنها عرضت إجراء التفاوض على أراضيها، وأبدت الاستعداد للمساعدة بالتوصّل إلى حلّ، وكان لها دور أساسي في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفي لجنة الميكانيزم، المعنيّة بمراقبته".

ولفتت المصادر إلى أن "هناك أفكاراً فرنسية تطرح من خلال الاتصالات واللقاءات، لا سيما التي يجريها السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، دون بلورة مبادرة مكتملة حتى الآن"، مشيرة إلى أن "باريس تقف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني، وترحّب بالخطوات التي يقوم بها الرئيس جوزاف عون والحكومة اللبنانية، وتؤيد ضرورة وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات بين لبنان وإسرائيل". كما أشارت المصادر إلى أن "فرنسا تدعم القوى المسلحة اللبنانية، وكانت تحشد للمؤتمر الدولي الداعم للجيش الذي كان سيعقد على أراضيها في 5 مارس/اذار، قبل أن تعرقل انعقاده التطورات الأخيرة".

من جهتها، قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"العربي الجديد"، إن تحضيرات جارية لزيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت، حيث يلتقي المسؤولين اللبنانيين، في ظل مساع تبذلها فرنسا على أكثر من مستوى من أجل مساعدة لبنان في هذه الظروف الدقيقة والحرجة التي يمرّ بها. وأوضحت المصادر أن فرنسا تتحرك على أكثر من مستوى، عبر دعم القوات المسلحة اللبنانية وتقديم مساعدات إنسانية للنازحين الذين تجاوز عددهم المليون، إلى جانب تكثيف حراكها الدبلوماسي والسياسي.

وأشارت المصادر إلى أن "فرنسا تعتبر أن وقف إطلاق النار أمر ضروري وأساسي، لأن كل تأخير من شأنه أن يزيد الوضع سوءاً، خاصة في ضوء التطورات الميدانية المتسارعة، فاستهداف المدنيين بهذا الشكل مقلق جداً، وتكثيف الغارات على المناطق اللبنانية وضمنها بيروت يزيد رقعة الدمار والتهجير مقلق كذلك"، واعتبرت أن دعوة لبنان إلى تفاوض مباشر مع إسرائيل "خطوة تاريخية، وأمر مهمّ جداً، يجب السير به. لا حلّ إلا بالتفاوض (...) وفرنسا أبدت استعدادها لاستضافة هذه المفاوضات".

ولفتت المصادر أيضاً إلى أن "على إسرائيل وقف هجماتها، كما على حزب الله أن يوقف هجماته أيضاً، وأن يسلّم سلاحه للدولة. يجب أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، لا أن تُجرّ هي وشعبها إلى حرب لا تريدها"، مشددة على أهمية أن يدعم المجتمع الدولي الجيش اللبناني، خاصة في هذه المرحلة، من أجل أن يقوم بالمهام المطلوبة منه في حصر السلاح، وحماية الشعب اللبناني. كذلك، أشارت المصادر إلى أن "التواصل دائم ومستمرّ بين لبنان وفرنسا، ويشمل أيضًا الجانب السوري، وذلك في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة،" مشيرًا إلى ضرورة التنسيق لضبط الحدود اللبنانية السورية، مؤكدة أن "الجهود يجب أن تتكثف، ويجب إيجاد حل سريع، لأن أي تأخير سيكون له تداعيات كبرى، كما من شأنه أي توغل بري واحتلال أراض لبنانية أن يكون له تداعيات خطيرة أيضاً".

وحول الأفكار الفرنسية للحلّ، شددت المصادر على "ضرورة التوصل لاتفاق يلتزم به الطرفان بشكل كامل ويحقق استقرارا دائما، ويكون مبنيًا على احترام القرارات الدولية"، مشيراً إلى أن "الخطوات يجب أن تكون متبادلة وجدية وسريعة". كما شددت على ضرورة أن تنفذ الحكومة اللبنانية تعهداتها بشكل سريع على صعيد حصر السلاح بيد الدولة.

وقال المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إنه من غير المعقول توقع نزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله، في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للقصف من قبل إسرائيل، مضيفاً أن "المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة". وقال لودريان لإذاعة "فرانس إنفو": "احتلت إسرائيل لبنان لفترة طويلة جداً، ولم تتمكن من القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله. لذلك، لا يمكنها الآن أن تطلب من الحكومة اللبنانية القيام بهذه المهمة في غضون ثلاثة أيام تحت القصف".