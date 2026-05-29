وزير خارجية باكستان يبحث ملف إيران مع روبيو في واشنطن

- وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو حول إنهاء الحرب على إيران، وسط تقارير عن اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار ورفع القيود عن مضيق هرمز. - لم يوافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد على الاتفاق، بينما أكدت إيران أن الاتفاق خضع لتغييرات، وتطالب برفع العقوبات وتفكيك البرنامج النووي. - تركز محادثات دار وروبيو على العلاقات الثنائية وجهود باكستان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.

وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، من المتوقع أن تتناول أحدث التطورات في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران. واختُتمت الجولة الأولى من محادثات السلام في باكستان دون التوصل إلى اتفاق، لكن وكالة "رويترز" ووسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر قولها، أمس الخميس، إن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق مبدئي لمواصلة وقف إطلاق النار الذي أعلن في إبريل/ نيسان ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يوافق بعد على الاتفاق. وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الجمعة، عدم إتمام الاتفاق قائلة إنه خضع لتغييرات في الأيام الماضية. ويُظهر جدول أعمال روبيو المنشور على موقع وزارة الخارجية الأميركية أنه سيجتمع مع دار في العاشرة صباحاً (14:00 بتوقيت غرينتش). وقالت وزارة الخارجية الباكستانية التي أعلنت وصول دار إنه سيعود إلى بلاده في وقت لاحق من اليوم.

ويشغل دار منصب نائب رئيس الوزراء أيضاً، لكن قائد الجيش عاصم منير هو من يقود مساعي باكستان في التوسط لإنهاء الحرب على إيران التي أودت بحياة آلاف وأدت إلى أزمة اقتصادية عالمية وارتفاع أسعار منتجات الطاقة. وسبق أن أشاد ترامب بمنير، وقال مراراً منذ منتصف مارس/ آذار إن نهاية الحرب باتت قريبة، لكن واشنطن وطهران لم تبديا أي تحرك علني نحو التوصل إلى تسوية.

وتطالب إيران برفع العقوبات وإلغاء تجميد الأصول الخارجية وانسحاب القوات الأميركية من المنطقة، في حين تطالب الولايات المتحدة إيران بتفكيك برنامجها النووي الذي تقول طهران إن أغراضه سلمية.

لكن أكثر قضية إلحاحاً هي فتح مضيق هرمز الذي كان ينقل خُمس شحنات النفط والغاز العالمية قبل الحرب. ولم تعبر أي ناقلات نفط المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن بيانات "مارين ترافيك" أظهرت الساعة 12:00 اليوم الجمعة عبور ناقلة سيارات ترفع العلم الصيني. ولا تسجل "مارين ترافيك" سوى بيانات السفن التي تسمح بتعقب مواقعها.

وعبرت المضيق هذا الأسبوع عدة ناقلات عملاقة وناقلات غاز طبيعي مسال. وذكر التلفزيون الإيراني أن 24 سفينة عبرت المضيق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وجدد تأكيد عدم السماح بمرور أي سفينة دون موافقة الحرس الثوري الإيراني. وقالت باكستان في وقت سابق إن محادثات دار مع روبيو ستركز على العلاقات الثنائية "وجهود باكستان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية".

(رويترز)