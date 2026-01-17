وزير خارجية العراق يزور طهران.. الحفاظ على سياسة التوازن

أكد مصد حكومي عراقي لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أن "العراق يسعى إلى الحفاظ على سياسة التوازن التي ينتهجها في علاقاته الخارجية، لا سيما في ظل موقعه الجغرافي والسياسي الذي يجعله متأثراً بشكل مباشر بأي تصعيد إقليمي"، بينما يستعد وزير خارجية البلاد فؤاد حسين لإجراء زيارة رسمية إلى طهران غداً، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً سياسياً وأمنياً متصاعداً، ما يضفي على الزيارة أهمية قد تتجاوز إطار العلاقات الثنائية التقليدية.

ولم يستبعد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن" تشكل ملفات التهديدات الأميركية لإيران وأزمة تشكيل الحكومة العراقية وحصر سلاح الفصائل جزءاً من النقاشات بين الجانبين العراقي والإيراني، في إطار تبادل وجهات النظر والاستمتاع المتبادل للمواقف". ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن مصدر مسؤول، فإن "الوزير سيجري، يوم غدٍ الأحد، زيارة رسمية إلى إيران تستمر يوماً واحداً، يلتقي خلالها الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان الإيراني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ومستشار الأمن القومي الإيراني". وأوضح المصدر نفسه أن الزيارة تهدف إلى "إجراء مباحثات بالعلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، في إطار التشاور الدوري بين البلدين الجارين، وما يربطهما من ملفات سياسية واقتصادية وأمنية متداخلة".

يأتي ذلك في ظل إدراك عراقي بأن أي تصعيد واسع في المنطقة ستكون له انعكاسات مباشرة على الاستقرار السياسي والأمني داخل العراق. وغالباً ما تؤكد بغداد، في بياناتها الرسمية، رفضها أن تكون البلاد ساحة لتصفية الصراعات أو منطلقاً لاستهداف أي دولة، مع التشديد على أهمية الحوار والتهدئة خياراً استراتيجياً.

وتتزامن الزيارة مع استمرار الجدل الداخلي في العراق بشأن عدد من الملفات الحساسة، وفي مقدمتها أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب النقاشات المتواصلة حول مستقبل السلاح خارج الدولة، والضغوط الأميركية التي يثار الحديث عنها في هذا السياق، لا سيما ما يتعلق بالفصائل المسلحة العراقية الحليفة لإيران. وتعد هذه القضايا من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد السياسي العراقي نظراً إلى تداخل الأبعاد الداخلية مع الحسابات الإقليمية والدولية.