- حثّت الصين الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتحسين العلاقات الثنائية، مع تحذيرها من تداعيات ملف تايوان، وسط توتر متزايد في مجالات التجارة والتكنولوجيا والجيوسياسية. - أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على ضرورة اتخاذ إجراءات بنّاءة لتحقيق استقرار استراتيجي، مشيراً إلى أهمية التعامل بحذر مع مسألة تايوان التي لها ارتدادات بعيدة المدى. - فرضت الصين قيوداً على 10 شركات أمريكية رداً على إدراج واشنطن لشركات تكنولوجيا صينية في لائحتها السوداء، بينما تنتظر زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة في الخريف.

حثّت الصين الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات عملية لتحسين العلاقات الثنائية، مجددة تحذيرها من تداعيات ملف تايوان، في ظل استمرار التوتر بين البلدين على خلفية قضايا تجارية وتكنولوجية وجيوسياسية.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأميركي ماركو روبيو، أن تحسين العلاقات بين البلدين "يتطلّب اتّخاذ إجراءات" مع توجيه إنذار بشأن تايوان، بحسب التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الأربعاء.

في الأشهر الأخيرة، ارتفع منسوب التوتّر بين الصين والولايات المتحدة في مجالات عدّة، مثل التجارة والتعرفات الجمركية ومسائل جيوسياسية بما فيها تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

وفي مايو/أيار، زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين واجتمع بنظيره شي جين بينغ، في مسعى إلى تحسين العلاقات المشحونة، لكن التباين لا يزال حاداً بين الطرفين بشأن مسائل مثل التعرفات والعقوبات الأميركية على شركات التكنولوجيا الكبيرة في الصين.

وقال وانغ لروبيو في مكالمة هاتفية، أمس الثلاثاء إن "إقامة علاقة بنّاءة ذات استقرار استراتيجي ليست مجرّد شعار، فهي تتطلّب اتّخاذ إجراءات وتقاربنا ومواصلة بذل الجهود"، بحسب ما نقل تلفزيون "سي سي تي في".

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وفي يونيو/حزيران، فرضت الصين قيوداً على التصدير في حقّ 10 شركات أميركية تعنى بمجال الدفاع والمعادن النادرة ردّا على إدراج واشنطن عمالقة تكنولوجيا صينيين في لائحتها السوداء على خلفية تقديمهم المساعدة للجيش الصيني.

وقال وانغ لروبيو إن "على الطرفين. تقصير لائحة المشاكل وإدارة تهديدات ومخاطر متستّرة كثيرة".

ولفت إلى أن مسألة تايوان "لها ارتدادات بعيدة المدى"، معرباً عن "الأمل في أن تتعامل الولايات المتحدة مع المسائل المتعلّقة بتايوان بأقصى درجات الحذر".

وتعوّل تايبيه بدرجة كبيرة على دعم واشنطن للتصدّي للضغوطات المتزايدة من الصين التي عزّزت مناوراتها العسكرية في محيط الجزيرة في الأشهر الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي في يونيو/حزيران إن صفقة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار لتايوان هي "قيد المراجعة".

وينتظر أن يزور الرئيس الصيني الولايات المتحدة خلال فصل الخريف بناء على الدعوة التي وجّهها إليه ترامب. وأوردت "شينخوا": "قال وزير الخارجية وانغ يي إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة في فصل الخريف من هذا العام بدعوة من الرئيس الأميركي"، الذي دعا شي إلى زيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر/أيلول.

(العربي الجديد، فرانس برس)