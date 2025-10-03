وزير تركي: تعاون محتمل مع أميركا وكوريا الجنوبية لبناء محطة نووية

- تركيا تبحث التعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإنشاء محطة نووية ثانية بنموذج ثلاثي، بجانب محادثات مع روسيا والصين وكندا وكوريا الجنوبية لإنشاء محطتين جديدتين في سينوب وتراقية. - الرئيس أردوغان ناقش مع زعيمي كندا وفرنسا التعاون في محطات نووية صغيرة وكبيرة، بينما تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على تطوير محطة صغيرة وتقليدية بعد اجتماع مع الرئيس ترامب. - محطة أكويو، التي تُبنى بالتعاون مع روسيا، من المتوقع أن تكون جاهزة للتشغيل في عام 2026.

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار يوم الخميس إن تركيا قد تتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإنشاء محطة الطاقة النووية الثانية المخطط لها، مضيفا أن ذلك قد يكون في شكل نموذج ثلاثي. وقالت أنقرة إنها تجري محادثات مع روسيا والصين وكندا وكوريا الجنوبية بشأن إنشاء محطتين جديدتين للطاقة النووية في منطقتي سينوب الشمالية وتراقية الغربية، لتضافا إلى محطة أكويو للطاقة النووية التي تبنيها مع روسيا.

وفي حديثه إلى قناة "سي أن أن ترك"، قال بيرقدار إن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش التعاون بشأن محطات صغيرة وكبيرة مع زعيمي كندا وفرنسا. وأضاف أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة في تطوير محطة صغيرة وتقليدية، وذلك عقب اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي. وقال بيرقدار "يمكننا أن نقول إن الولايات المتحدة وكوريا (الجنوبية) انضمتا معا. ولذلك، قد يكون هناك نموذج ثلاثي مع كوريا-أميركا-تركيا". وأشار إلى أن محطة أكويو ستكون جاهزة للتشغيل في عام 2026.

(رويترز)