وزير باكستاني يعلن تعثر المفاوضات مع أفغانستان وسط تهديدات متبادلة

قال وزير الإعلام الباكستاني عطاء تارر إن الجولة الثانية من الحوار بين أفغانستان وباكستان في تركيا تعثرت، موضحا أن بلاده متمسكة بموقفها الرئيسي حيال قضية طالبان الباكستانية. وأضاف الوزير الباكستاني، في بيان له، أن حكومة طالبان لم تف بالتعهدات التي قطعتها، ومنها عدم السماح لأي جهة باستخدام أراضيها ضد أي دولة أخرى.

واعتبر تارر أن حكومة طالبان مسؤولة عن هجمات مسلحي طالبان الباكستانية داخل باكستان، مضيفا أن "قيادتها وعناصرها موجودون في أفغانستان التي لا تفعل أي شيء ضدهم". ولم يذكر الوزير الباكستاني أسباب تعثر المفاوضات، لكنه شدد على أن بلاده متمسكة بموقفها الصارم المطالب بأن تعمل حكومة طالبان ضد مسلحي طالبان الباكستانية المتواجدين على أرض أفغانستان.

ولم تعلق الحكومة الأفغانية حتى الآن على نتائج المفاوضات الأخيرة، لكن مصدر في فريق التفاوض الأفغاني قال لـ"العربي الجديد"، إن مطالب إسلام أباد كانت غير قابلة للتطبيق. وأضاف أن الجانب الباكستاني يريد أخذ اعتراف من أفغانستان بوجود مسلحي طالبان الباكستانية على أراضيها وعملهم تحت إمرتها. ولفت المصدر أيضا إلى أن الجانب الباكستاني يريد توقيع اتفاقية حدودية ما سيعطي للحدود بين البلدين صبغة رسمية، وهو ما لن تقبل به أفغانستان، وفق قوله.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجه أصف قد أكد في وقت مبكر من يوم الجمعة أنه لا يوجد أي تقدم في الحوار بين الطرفين، وأن "الخيارات الصعبة أمامنا إذا أصرت حكومة طالبان على موقفها، وإذا فشل الحوار". وردا على ذلك، وصف وزير الحدود والقبائل الأفغاني مولوي نور الله نوري، في خطاب له أمام مهرجان شعبي، وزير الدفاع الباكستاني بأنه "مريض يحتاج إلى علاج"، مشددا على أن "الاعتداء على أرض أفغانستان له أثمان باهظة وقد أثبت التاريخ ذلك".

من جانبه، قال نائب وزير الداخلية محمد نبي عمري أن "على الوزراء الباكستانيين أن يتجنبوا مثل هذه التهديدات"، متوعدا بأنه في حال "اعتدت" باكستان، "فلن يقف الأفغان إلا مع الحدود الهندية". وأضاف "لذا نطلب من باكستان أن تقدر نفسها وأن لا ترمي بنفسها في حرب ليست حربها"، في اتهام مبطن لإسلام أباد بأنها تحاول خوض الحرب بدفع من قوى أجنبية.