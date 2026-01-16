وزير باكستاني: تحالف دفاعي مع السعودية وتركيا قريباً

- تحالف دفاعي ثلاثي: أعلنت باكستان عن تحالف دفاعي جديد مع السعودية وتركيا، بعد عام من المفاوضات، حيث تم إعداد مسودة الاتفاقية وتوزيعها على العواصم الثلاث للمراجعة النهائية قبل التوقيع الرسمي. - اختلاف عن الاتفاقيات السابقة: الاتفاقية الجديدة تختلف عن اتفاقية الدفاع المشترك الثنائية بين باكستان والسعودية، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيل الاختلاف، لكنها تشير إلى تعاون أوسع وأعمق. - أبعاد إقليمية واسعة: التحالف يعكس قلقاً مشتركاً من التغيرات الأمنية السريعة، ويهدف إلى بناء مظلة ردع جماعية، مما قد يعيد طرح سؤال الأمن الجماعي في المنطقة.

أعلن وزير الإنتاج الحربي الباكستاني رضا حيات هيراج عن تحالف دفاعي بين باكستان والسعودية وتركيا سيعلن عنه قريبا، وأن مسودة التوافق قد أنجزت بعد قرابة عام من المفاوضات بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن نص المسودة متوفر لدى عواصم الدول الثلاث، وأن المشاورات بشأنها لا تزال جارية من أجل الوصول إلى توافق نهائي يمهد للتوقيع الرسمي عليها.

وقال الوزير، في تصريح صحافي له، إن هذه الاتفاقية الذي سيتم إبرامها قريبا تختلف عن اتفاقية الدفاع المشترك الثنائي التي وقعتها باكستان والسعودية العام الماضي، لكنه لم يتحدث عن تفاصيل ونقاط الاختلاف بين اتفاقية الدفاع المشترك الثنائية مع السعودية وبين الاتفاقية الثلاثية التي تحدث عنها.

وسبق أن أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن انعقاد مفاوضات بين باكستان والسعودية وبلاده من أجل الوصول إلى اتفاقية دفاع مشترك، مشيرا إلى أن المشاورات مستمرة بشأنها ولم يتم التوقيع عليها.

يُذكر أن باكستان والسعودية قد وقعتا في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي اتفاقية الدفاع المشترك بينهما، والتي تنص على أن الهجوم على أي دولة منهما يعد هجوماً على الأخرى.

وعلى الرغم من أن الاتفاقية الثلاثية الجديدة لم يتم التوقيع عليها ولا تزال في مرحلة الصياغة والتشاور، لكن تداولها بعد الحديث عليها لمدة عام يعكس قلقا مشتركا لدى الدول الثلاث من التحولات والتغيرات الأمنية المتسارعة، ورغبة تلك الدول في بناء مظلة ردع جماعية.

ورغم أن الوزير الباكستاني لم يخُض في تفاصيل الاتفاقية المتوقع التوقيع عليها، لكن يبدو أنها، إن أبصرت النور، لن تكون مجرد اتفاقية عسكرية تقليدية، بل خطوة سياسية وأمنية ذات أبعاد إقليمية واسعة قد تعيد طرح سؤال الأمن الجماعي في المنطقة، لا سيما إذا انضمت إليها دول أخرى.