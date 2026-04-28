وزير الطاقة الأميركي: يمكن فتح مضيق هرمز دون إزالة الألغام كافة

- أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إمكانية استخدام مضيق هرمز دون إزالة الألغام بالكامل، مشيرًا إلى الحاجة لممر للسفن، بينما أعرب الرئيس ترامب عن تلقيه رسالة من إيران تطلب فتح المضيق سريعًا. - أبدى ترامب عدم رضاه عن المقترح الإيراني لإعادة فتح المضيق وتأجيل مناقشة البرنامج النووي، معربًا عن شكوكه في نيات إيران، فيما رجحت "سي أن أن" عدم قبول المقترح. - ذكرت واشنطن بوست أن نزع الألغام قد يستغرق ستة أشهر، لكن البنتاغون نفى ذلك، مؤكدًا أن الادعاءات غير صحيحة.

قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إنه بالإمكان استخدام مضيق هرمز حتى من دون إزالة الألغام كافة التي زرعتها إيران، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأميركية خلال مقابلة معه اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في قمة في ديبروفنيك بأوكرانيا. وأضاف "تحتاج لممر للسفن تدخل وتخرج منه". وأعرب رايت عن اعتقاده بأن ذلك قد يتحقق بسرعة.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها في حالة انهيار وتريد منها فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن ريثما ترتب أوضاع قيادتها. ولم يتضح من منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي كيف أوصلت إيران هذه الرسالة. ولم تعلق إيران بعد على المسألة. وأضاف ترامب في المنشور "أبلغتنا إيران للتو بأنها في "حالة انهيار". وتريد منا "فتح مضيق هرمز" في أقرب وقت ممكن خلال محاولة تسوية أوضاع قيادتها (وأعتقد أنها ستتمكن من ذلك!)".

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن ترامب غير راضٍ عن المقترح الإيراني الأخير الذي يتضمن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز مع تأجيل مناقشة البرنامج النووي إلى مفاوضات لاحقة. وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، فإن ترامب لم يرفض المقترح بشكل قاطع، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن نيات القيادة الإيرانية. كذلك أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأنه غير راضٍ عن العرض.

وفي السياق، رجحت شبكة "سي أن أن"، اليوم، نقلاً عن مصادرها، عدم قبول الرئيس الأميركي للمقترح الإيراني، مشيرة إلى أن إعادة فتح المضيق دون حلّ المسائل المتعلقة بتخصيب اليورانيوم قد يُفقد الولايات المتحدة ورقة ضغط رئيسية في المفاوضات. ويتضمن المقترح الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد في وقت سابق من الأسبوع، بحسب "رويترز"، إجراء محادثات على مراحل لا تشمل القضية النووية في البداية، إذ تتمثل الخطوة الأولى بإنهاء الحرب على إيران وتقديم ضمانات بأن واشنطن لن تشعلها من جديد، على أن يعمل المفاوضون بعد ذلك على رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية وتحديد مصير مضيق هرمز، قبل التفاوض على قضايا أخرى، من بينها الملف النووي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت في تقرير سابق بأن البنتاغون أبلغ الكونغرس بأنّ نزع الألغام المزروعة في مضيق هرمز بشكل كامل قد يتطلب مدة تصل إلى ستة أشهر، مضيفة أنّ عملية من هذا القبيل لن تجري على الأرجح قبل انتهاء الحرب الأميركية على إيران، ما يعني أنّ حركة الملاحة قد تظل شبه معطلة في هذا الممر الحيوي، مع ما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية قد تمتد للأشهر المقبلة. نفت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، الخميس الماضي، أن تكون إزالة الألغام في مضيق هرمز قد تستغرق ستة أشهر، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

(العربي الجديد، رويترز)