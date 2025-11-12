وزير الصحة البريطاني: لا أسعى لإطاحة ستارمر

نفى عضو بارز في الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه يخطط لإطاحة رئيس الوزراء كير ستارمر، في مؤشر على القلق الشديد داخل حزب العمال بشأن نتائج الحزب السيئة في استطلاعات الرأي، وذلك بعد أقل من 18 شهراً على فوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية. وكان مكتب ستارمر قد أبلغ وسائل الإعلام بشكل استباقي بأن ستارمر "سيتصدى لأي تحدٍّ لقيادته".

وأشار مساعدون لم يُكشف عن أسمائهم إلى وزير الصحة ويس ستريتنغ، باعتباره منافساً محتملاً لستارمر. ويُعَدّ ستريتنغ البالغ من العمر 42 عاماً واحداً من أكثر الشخصيات في الحكومة فاعلية في التواصل، ويُرشح على نطاق واسع ليكون زعيم الحزب في المستقبل.

وقال ستريتنغ إن الحديث عن تحدٍّ للقيادة يعد "هزيمة وضرراً بالذات". وصرح ستريتنغ لقناة سكاي نيوز بأن "هذه إحاطة ليست فقط غير صحيحة، بل مدمرة تماماً للذات". وأضاف: "من قدم هذه الإحاطة بالتأكيد شاهد الكثير من حلقات برنامج المشاهير الخونة"، في إشارة إلى برنامج تلفزيون الواقع الشهير الذي يضع أعضاءً مخلصين في مجموعة في مواجهة أعداء متآمرين من داخلها.

ورفض ستارمر، أمام مجلس العموم، مزاعم زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك بأن هناك "ثقافة سامة في داونينغ ستريت (مقر رئيس الوزراء)"، وأن الحكومة منغمسة في "حرب أهلية". وقال: "هذا فريق موحد"، وسط ضحكات نواب المعارضة. وأضاف أن ستريتنغ "يقوم بعمل رائع، وكذلك بقية أعضاء حكومتي". وأفادت السكرتيرة الصحافية لستارمر بأن رئيس الوزراء أدان الإحاطة ضد ستريتنغ و"لن يجيز أبداً شنّ هجمات على أي وزير في الحكومة". وأضافت أن ستارمر عازم على البقاء في منصبه وخوضه الانتخابات المقبلة رئيساً للوزراء.

(أسوشييتد برس)