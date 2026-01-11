وزير الدفاع المصري يلتقي صدام حفتر

القاهرة

العربي الجديد

العربي الجديد
11 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:18 (توقيت القدس)
صقر يلتقي صدام حفتر في القاهرة (فيسبوك)
صقر يلتقي صدام حفتر في القاهرة (المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية/فيسبوك)
- التقى وزير الدفاع المصري ونائب قائد "الجيش الوطني الليبي" صدام حفتر لتعزيز التعاون العسكري ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على الأمن في المنطقة، خاصة الملف الليبي.
- أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية مراسم استقبال رسمية لصدام حفتر، حيث ناقشا قضايا ذات اهتمام مشترك لتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية وآليات التعاون.
- أكد رئيس الأركان على أهمية التعاون لمواجهة التهديدات الأمنية، بينما أشاد حفتر بالدور المصري في دعم وحدة وسلامة الأراضي الليبية وترسيخ الأمن الإقليمي.

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر نائب قائد ما يسمى قوات "الجيش الوطني الليبي" صدام حفتر، الذي يزور مصر حالياً، في إطار التنسيق والتشاور العسكري. وبحسب بيان عسكري رسمي مصري، تناول اللقاء "سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما التطورات المرتبطة بالملف الليبي".

وفي سياق متصل، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة صدام حفتر، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعُزف السلام الوطني لكلا البلدين. وتناول اللقاء "عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء دعم العلاقات العسكرية الثنائية، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجانبين".

رئيس هيئة الأركان الأردنية يستقبل نجل خليفة حفتر بعمان، 6 يناير 2026 (موقع الجيش الأردني)
أخبار
التحديثات الحية

صدام حفتر في زيارة رسمية إلى الأردن لبحث التعاون في مجالات التدريب

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة "اعتزازه بمتانة العلاقات التي تربط القوات المسلحة المصرية والليبية"، مشدداً على "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع مجالات التعاون العسكري، وأهمية تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات التي قد تمس أمن واستقرار الدولة الليبية".

من جانبه، أعرب صدام حفتر عن "تقديره للدور المصري الداعم للشعب الليبي، في الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية"، مشيداً بمساعي القاهرة المتواصلة لـ"ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب البيان المصري. وحضر اللقاءين عدد من كبار قادة القوات المسلحة في مصر وقوات حفتر.

