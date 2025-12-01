وزير الدفاع المصري يحذّر من اتساع الحرب في الشرق الأوسط

- حذر وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، من توسع الحرب في الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة التهديدات في ظل التحولات والصراعات العالمية المتسارعة. - أكد صقر أن امتلاك مصر للقوة العسكرية هو استثمار في السلام، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية تحمي ولا تهدد، وتبني وتعمر، مع تعزيز الشراكات الدفاعية وتوسيع التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. - انعقاد معرض "إيديكس 2025" يأتي في توقيت حساس، حيث تتزايد التوترات الإقليمية، مما يجعل تطوير القدرات العسكرية المصرية ضرورة لحماية الأمن القومي.

حذر وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، من اتساع رقعة الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة التهديدات التي بات "واجباً لا يحتمل التهاون" في ظل ما يشهده العالم من "تحولات متسارعة وصراعات متشابكة".

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم. وشدد وزير الدفاع في كلمته على أن العالم يشهد مخاطر انزلاق الشرق الأوسط إلى حرب شاملة، مضيفاً: "بات العالم يدرك أن التحذيرات المصرية كانت رؤية ثاقبة وصوتاً للحكمة"، في إشارة إلى دعوات القاهرة المتواصلة لوقف الحرب في غزة، وإلى ما طرحته مصر في "مؤتمر شرم الشيخ للسلام" من مسار سياسي يستهدف حقن الدماء ووقف التصعيد.

وأكد صقر أن امتلاك مصر لمقومات القوة العسكرية ليس موجهاً لتهديد أحد، بل "استثمار في السلام الحقيقي"، مشيراً إلى أن "الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها"، وأن القوات المسلحة المصرية "كانت وستبقى قوة حكيمة ورشيدة، تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر". وأضاف الوزير أن انعقاد "إيديكس 2025" يأتي في توقيت حساس، تتزايد فيه التوترات الإقليمية، الأمر الذي يجعل من تطوير وتحديث القدرات العسكرية المصرية "ضرورة لحماية الأمن القومي"، مشيراً إلى أن ما تقدمه مصر في المعرض هو "صورة من صور قوتها الحديثة" ونتاج تعاون واسع مع كبرى الشركات العالمية العاملة في الصناعات الدفاعية.

وأكد صقر حرص القوات المسلحة على تعزيز الشراكات الدفاعية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوسيع التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، موجهاً الشكر إلى الرئيس السيسي على "دعمِه المتواصل وحرصه على تعزيز قدرات القوات المسلحة واستكمال عملية التحديث ورفع الكفاءة القتالية". وفي ختام كلمته، رحّب وزير الدفاع بضيوف المعرض، مؤكداً تطلعه لأن تكون دورة هذا العام "منصة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى"، ومجدداً تأكيده على أن مصر ستواصل دورها في حماية السلم والأمن الإقليمي والدولي.