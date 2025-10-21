وزير الدفاع الكوري الجنوبي يلتقي مسؤولين من الناتو والسعودية

- عقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو-بيك محادثات مع كبار المسؤولين من الناتو، رومانيا، والسعودية لتعزيز التعاون في الدفاع وصناعة الأسلحة، مشددًا على أهمية السلام في شبه الجزيرة الكورية. - بحث الوزير مع الفريق الأول الركن فياض الرويلي سبل توسيع التعاون في البناء والطاقة، وأكد على تهديدات كوريا الشمالية النووية، مع دعم سعودي لسياسات سول. - التقى الوزير مع مسؤولين إماراتيين ورومانيين لبحث التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الكورية في تحديث الجيش الروماني، خلال معرض سول الدولي للفضاء والدفاع.

عقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو-بيك محادثات ثنائية متتالية مع كبار المسؤولين من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ورومانيا والمملكة العربية السعودية، لمناقشة سبل توسيع التعاون في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ونقلت "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، عن مكتب وزير الدفاع الكوري الجنوبي القول إنه في اجتماعه مع رادميلا شيكيرينسكا، نائبة الأمين العام لحلف الناتو، شدد على "أهمية التعاون بينهما وطلب الدعم للجهود الرامية إلى إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".

كما أجرى وزير الدفاع محادثات مع الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس أركان القوات المسلحة السعودية، لبحث سبل توسيع التعاون بين البلدين في قطاعي البناء والطاقة، فضلا عن الدفاع وصناعة الأسلحة.

وأكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي أن "تقدم قدرات كوريا الشمالية النووية والصاروخية يشكل تهديدا للمجتمع الدولي"، بحسب "يونهاب". وأعرب الرويلي عن دعمه لسياسات سول تجاه كوريا الشمالية، وفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وفي اجتماع متابعة مع اللواء الركن صالح بن عبد الرحمن الحربي، رئيس أركان الحرس الوطني السعودي، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي على آماله في دور كوريا الجنوبية شريكاً رئيسياً في مبادرة رؤية "السعودية 2030".

وعقد الوزير محادثات منفصلة مع اللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالات مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي.

كما التقى آن مع رادو-دينيل ميروتا، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الروماني، وطلب الدعم لشركات الدفاع الكورية الجنوبية التي تسعى للمشاركة في عطاءات تحديث الجيش الروماني. وجرت المحادثات أمس الاثنين، على هامش معرض سول الدولي للفضاء والدفاع، الذي يعد أكبر معرض تجاري للفضاء والدفاع في كوريا الجنوبية، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

(أسوشييتد برس)