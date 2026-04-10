وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية ولعنة على الإنسانية

- شن وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف هجوماً حاداً على إسرائيل بسبب المجازر في لبنان، واصفاً إياها بأنها "شر ولعنة على الإنسانية"، معبراً عن أمله في أن يحترق من أنشأها في الجحيم. - انتقدت إسرائيل تصريحات آصف، ووصفتها بأنها "مخزية"، مؤكدة أنه لا ينبغي لأي حكومة أن تتسامح مع مثل هذه التصريحات، خاصة تلك التي تعمل كوسيط محايد. - أعربت الخارجية الباكستانية عن قلقها من تصرفات إسرائيل في لبنان، مؤكدة أن هذه التصرفات تهدد أمن المنطقة وتقوض جهود السلام، مجددة دعمها لسيادة لبنان ووحدته.

شن وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف هجوماً لاذعاً على إسرائيل على خلفية سلسلة المجازر التي ارتكبتها في لبنان وخلفت مئات الشهداء والجرحى، بعد ساعات من وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وقال آصف في منشور على منصة إكس "إسرائيل شر ولعنة على الإنسانية، فبينما تجري محادثات السلام في إسلام أباد، تُرتكب إبادة جماعية في لبنان. يُقتل مواطنون أبرياء على يد إسرائيل؛ أولاً في غزة، ثم إيران، والآن لبنان، حيث يستمر سفك الدماء بلا هوادة". وأضاف "آمل وأدعو الله أن يحترق في الجحيم أولئك الذين أنشؤوا هذه الدولة السرطانية على أرض فلسطين للتخلص من يهود أوروبا".

وانتقدت إسرائيل باكستان بشدة بعد تعليقات وزير الدفاع، ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات آصف بأنها "مخزية"، قائلاً إنه لا ينبغي لأي حكومة أن تتسامح مع مثل هذه التصريحات، ولا سيما تلك التي تعمل وسيطاً محايداً.

وتأتي هذه التعليقات قيل ساعات من المفاوضات الأميركية الإيرانية المقررة في إسلام أباد اليوم بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في المنطقة إثر شن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأعربت الخارجية الباكستانية مساء أمس الخميس عن حزنها وقلقها العميقين حيال تصرفات إسرائيل الأخيرة، تحديداً قصفها للأراضي اللبنانية واستشهاد وإصابة المئات من المواطنين العزل، مؤكدة أن تصرفات إسرائيل تشكل خطراً على أمن المنطقة وعلى جهود السلام الجارية بوساطتها من أجل خفض وتيرة التصعيد في المنطقة. وقال الناطق باسم الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، في بيان له إن باكستان تدين، وبأشد العبارات، الهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، علاوة على الأضرار الجسيمة في البنية التحتية.

وجاء في البيان أيضاً أن الإجراءات الإسرائيلية لا تمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل تسهم أيضاً في تقويض الجهود الجارية لتحقيق السلام في المنطقة، مجدداً التزام باكستان الثابت بدعم سيادة لبنان ووحدته الإقليمية، إلى جانب تأكيدها أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.