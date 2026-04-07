وزير الدفاع الإيطالي يحذر من خطر تحوّل الصراع مع إيران لمواجهة نووية

- حذر وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، من خطر تحول الصراع مع إيران إلى مواجهة نووية، مشيراً إلى أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. - تأتي هذه التحذيرات في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، بما في ذلك تحذيره من تدمير حضارة كاملة إذا لم تستجب إيران لمطالبه. - نفى البيت الأبيض أي نية لاستخدام السلاح النووي، مؤكداً أن الرئيس ترامب هو الوحيد الذي يعلم ما سيفعله بشأن إيران، مع تحديد مهلة لإيران لاتخاذ قرار.

حذر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، اليوم الثلاثاء، من خطر تحوّل الصراع مع إيران إلى مواجهة نووية. وقال كروزيتو في كلمة أمام البرلمان ونقلها موقع بوليتكو الأميركي: "يبدو أن الجنون أحكم قبضته على العالم"، مكرراً تحذيرات أطلقها في مقابلة سابقة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا ​الإيطالية، شدّد فيها على خطورة التصعيد الراهن.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الإيطالي في ظل تصاعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، بما في ذلك تحذيره الأخير الذي قال فيه إن "حضارة بكاملها" سيتم القضاء عليها في إيران إذا لم تستجب لإنذار نهائي لإبرام صفقة أو فتح مضيق هرمز لتجنب تدمير جسورها ومحطات الطاقة.

وقال كروزيتو لصحيفة كورييري: "نحن البشر الذين قررنا أنه حتى قصف هيروشيما وناغازاكي كان مقبولاً لإنهاء الصراع"، مضيفاً: "ما زلنا نمتلك أسلحة نووية، ومن لا يمتلكها يسعى للحصول عليها. لم نتعلّم شيئاً". وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد بوجود تهديد نووي حقيقي، قال: "المجازفة تبلغ حدَّ الجنون. إن ما نشهده اليوم هو صراعٌ مفتوح، يولّد فيه كل فعل ردة فعل أكثر تصعيداً".

وكان البيت الأبيض قد نفى، اليوم الثلاثاء، أي نية لاستخدام السلاح النووي، وقال في بيان عبر منصة إكس: "لا شيء مما قاله نائب الرئيس هنا يلمّح إلى ذلك". وجاء موقف البيت الأبيض رداً على منشور على إكس يعود إلى حساب على صلة بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، نشر تصريحاً مصوراً لنائب الرئيس الاميركي جي دي فانس خلال زيارته بودابست مرفقاً إياه بعبارة "يؤكد جي دي فانس موقف ترامب بعد رسالته الأخيرة التي قال فيها إن حضارة بكملها ستموت الليلة ويلمح إلى أن ترامب قد يستخدم الأسلحة النووية".

كما أكد البيت الأبيض أن دونالد ترامب هو الوحيد الذي يعلم ما سيفعل في شأن إيران. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لوكالة فرانس برس، رداً على سؤال حول ما إذا كان ترامب مستعداً لاستخدام سلاح نووي، وتعليقاً على تقارير ذكرت أن إيران أوقفت المفاوضات: "أمام النظام الإيراني مهلة حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة لاتخاذ القرار وإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة". وأضافت "وحده الرئيس يعلم الوضع الراهن وما سيفعله".