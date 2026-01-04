وزير الدفاع الأميركي يقارن بين غزو العراق والهجوم على فنزويلا

- أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن التدخل العسكري في فنزويلا، الذي أدى إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، كان "محكم التخطيط" ويهدف لتحقيق منافع اقتصادية دون إراقة دماء الأميركيين، مشيراً إلى أن العملية كانت خطوة جريئة ومدروسة. - أُودع مادورو السجن في نيويورك بعد خطفه من كاراكاس، حيث أعلنت الولايات المتحدة عزمها على إدارة مرحلة انتقالية في فنزويلا واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن واشنطن لن تسمح بانتقال السلطة إلى شخصية تواصل نهج النظام السابق، مشيراً إلى بحث مستقبل القيادة في فنزويلا.

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن التدخل العسكري الذي نفذته الولايات المتحدة في فنزويلا، وأفضى إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، "هو على النقيض تماماً" من الغزو الأميركي للعراق، مؤكداً أن العملية كانت "محكمة التخطيط" وتهدف إلى تحقيق منافع اقتصادية من دون إراقة دماء الأميركيين.

وفي مقابلة مع برنامج CBS Evening News الذي تبثه شبكة "سي.بي.إس نيوز"، أضاف هيغسيث: "لقد أمضينا عقوداً وعقوداً واشترينا بالدماء، ولم نحصل على أي شيء اقتصادياً في المقابل، ثم يأتي الرئيس ترامب ليقلب الطاولة".

وأشار الوزير الأميركي إلى أنه "من خلال العمل الاستراتيجي، يمكن للولايات المتحدة ضمان حصولها على ثروات وموارد إضافية، مما يمكن أي بلد من إطلاق العنان لها من دون الحاجة إلى إراقة دماء الأميركيين". وتابع: "أعني أنها كانت خطوة جريئة ومتهورة، لكنها كانت مدروسة جيداً. لقد كانت محكمة التخطيط. كان لدى جيشنا الوقت الكافي للإعداد لها وتوفير الموارد، ثم قام (ترامب) بتلك الخطوة الجريئة، ومن خلالها قلبنا هذا الوضع رأساً على عقب، وسيستفيد الأميركيون من ذلك".

وأُودع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السجن، السبت، في نيويورك بعدما خطفته الولايات المتحدة من كاراكاس معلنة عزمها على "إدارة" مرحلة انتقالية في فنزويلا واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة. وأظهرت صور لوكالة "فرانس برس" الرئيس الفنزويلي وهو يترجّل من طائرة برفقة حراسة في مطار شمالي نيويورك، قبل أن يصل إلى مانهاتن على متن مروحية.

وفي وقت لاحق، نشر البيت الأبيض مقطع فيديو لمادورو مكبّل اليدين، مرتديًا صندلًا، بينما يقتاده عناصر أمن إلى مكاتب الوكالة الفيدرالية لمكافحة المخدرات. وسُمع الرئيس الفنزويلي يقول: "مساء الخير، عام جديد سعيد"، قبل نقله إلى سجن فيدرالي في بروكلين. ومن المقرر أن يمثل مادورو أمام قاضٍ في نيويورك في موعد لم يُحدَّد بعد، لمواجهة تهم، بينها "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس السبت أنها شنت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا واعتقلت رئيسها وزوجته سيليا أديلا فلوريس، وهي عملية تندرج في تاريخ طويل من التدخلات العسكرية لواشنطن في أميركا اللاتينية تلتها حالة من الدهشة العالمية وحالة غموض ما زالت تخيّم على المشهد في كاراكاس. وقد جاءت العملية بينما كان الفنزويليون يعيشون أجواء عطلة الميلاد ورأس السنة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، إن إدارته تبحث مستقبل القيادة في فنزويلا بعد اعتقال الرئيس مادورو، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح بانتقال السلطة إلى شخصية "تسير من حيث توقف سلفها"، في إشارة إلى رفض إعادة إنتاج المنظومة الحاكمة السابقة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)