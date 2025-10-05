وزير الدفاع الأميركي: للجيش تفويض بتنفيذ ضربات قبالة فنزويلا

- أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عن تفويض الجيش لضرب قوارب يُشتبه في حملها مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص في هجوم حديث. - أثار هذا الإجراء انتقادات حول تجاوز السلطات الرئاسية، حيث تساءل الخبراء عن دور الجيش بدلاً من خفر السواحل في تنفيذ هذه العمليات. - في تصعيد للتوترات، وقع الرئيس الفنزويلي مادورو مرسوماً يمنحه صلاحيات أمنية إضافية لمواجهة أي تدخل عسكري أميركي محتمل.

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، إن الجيش لديه التفويض اللازم لتوجيه ضربات في منطقة البحر الكاريبي لاستهداف قوارب يُعتقد أنها تحمل مواد مخدرة قبالة سواحل فنزويلا. وجاءت تصريحات هيغسيث خلال مقابلة أذاعتها فوكس نيوز. وقتلت الولايات المتحدة أربعة أشخاص في ضربة يوم الجمعة، وهو رابع هجوم من نوعه على الأقل في الأسابيع القليلة الماضية. وقال الوزير في المقابلة: "لدينا كل التفويض اللازم. هؤلاء مصنفون منظمات إرهابية أجنبية". ولم يقدم هيغسيث ولا الرئيس دونالد ترامب دليلا على الاتهامات بأن القوارب المستهدفة كانت تحمل مخدرات. وأخبر ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي أنه أعلن أن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، دون تقديم أساس قانوني جديد.

ويقول منتقدون إن قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية. وتساءل الخبراء القانونيون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلا من خفر السواحل الأميركي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.

وقال هيغسيث: "إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في منطقة البحر الكاريبي أو إلى الشمال من فنزويلا وتريد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فأنت هدف مشروع للجيش الأميركي". ومن جهته، قال ترامب، اليوم الأحد، إن التعزيزات العسكرية الأميركية في منطقة البحر الكاريبي أوقفت تهريب المخدرات من أميركا الجنوبية. وأضاف في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: "لا توجد مخدرات تأتي عبر المياه. وسندرس طبيعة المرحلة الثانية".

ونشر الرئيس الأميركي ثماني سفن حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب البحر الكاريبي في جزء من خطة معلنة لمكافحة تهريب المخدرات. ودمرت القوات الأميركية في الأسابيع الأخيرة ثلاثة قوارب على الأقل في منطقة الكاريبي يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 12 شخصاً، في خطوة وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء".

وفي وقت سابق، قالت ديلسي رودريغيز، نائبة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن الرئيس وقع مرسوماً يمنحه صلاحيات أمنية إضافية في حال دخول الجيش الأميركي إلى البلاد. ويمثل الإجراء أحدث تصعيد في التوتر بين البلدين، حيث يؤكد مادورو علناً أن إدارة ترامب تخطط لإطاحته. من شأن المرسوم أن يسمح لمادورو بتعبئة القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، ومنح الجيش سلطة على الخدمات العامة وصناعة النفط.

(رويترز، العربي الجديد)