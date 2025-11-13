وزير الداخلية اللبناني: تحرير أرضنا في الجنوب أولوية لا مساومة عليها

- أكد وزير الداخلية اللبناني على أهمية تحرير الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشددًا على بسط سلطة الدولة وتعزيز الثقة الوطنية والدولية، مع التركيز على دور الجيش والأجهزة الأمنية في فرض السيطرة والسلامة المرورية. - تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث قامت إسرائيل بتغيير معادلاتها الميدانية عبر عمليات في مناطق مكتظة بالسكان وتوسيع نطاق عملياتها، بالإضافة إلى بناء جدارات إسمنتية جديدة وغارات جوية في الجنوب. - عقدت لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية اجتماعًا لعرض الخروقات الإسرائيلية، مطالبة بضغط دولي لوقف الاعتداءات، مع تقدم في خطة حصر السلاح جنوب الليطاني لجعل المنطقة منزوعة السلاح.

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، اليوم الخميس، إن "تحرير أرضنا المحتلة في الجنوب ووقف الاعتداءات الإسرائيليّة يشكّل أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها"، مضيفاً في كلمة خلال مؤتمر "السلامة المرورية في لبنان" في بيروت، "نواجه اليوم تحدياً أساسيّا يتمثَّل في بسط سلطة الدولة على كامِل أراضيها، تطبيقا لأحكام الدستور، واحتراما لسيادة لبنان ووحدته الوطنيّة، وتعزيزا للثقة به في الداخل والخارج".

‎وأشار إلى أن الجيش اللبنانيّ "يتولّى، وإلى جانبِه سائر الأجهزة الأمنيّة، فرض السيطرة الميدانية الكاملة على كل شبر من الأرض اللبنانيّة". وتابع: "رغم المخاض الذي يمرّ به وطننا العزيز، ورغم محدودية الإمكانات، تبقى السلامة المروريّة وسلامة المواطن اللبناني أولى الأولويّات". وأردف "كونوا الشركاء الفاعلين للدولة في سعيها، من خلال مراقبة الذات أوّلاً، وكونوا المثلَ الصالح في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى الإصلاح، انطلاقاً نحو أفق الانفتاح والازدهار الذي سنبلغه سويّاً للعبور بوطنِنا إلى برِّ الأمان والاستقرار".

ويأتي ذلك على وقع استمرار الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتغيير إسرائيل في بعض معادلاتها الميدانية، ضمنها تنفيذ عمليات في أماكن مكتظة بالسكان، وتوسعتها في العمق الجنوبي، كما في البقاع، إلى جانب قيامها ببناء جدارات إسمنتية جديدة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، مع رفع عمليات التوغّل والتجريف والتفجير لمبانٍ في الأيام الماضية.

وفجر اليوم أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة الخانوق في بلدة عيترون في جنوب لبنان. وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية "ألقى الطيران الإسرائيلي صاروخين جو -أرض في محيط التفجير الذي حدث منذ يومين في البلدة". وأشارت إلى أنه "بعد اقل من نصف ساعة أغار الطيران الحربي المعادي على الأطراف الغربية لبلدة طرفلسيه، وجدد غاراته على دفعتين مستهدفا المنطقة نفسها". ولفتت إلى "تسجيل تحليق كثيف ولافت للطيران المسيّر الإسرائيلي طوال الليلة الماضية في أجواء النبطية وبلداتها وعلى علو منخفض".

وعقدت لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية في لبنان (الميكانيزم) اجتماعاً أمس الأربعاء، في رأس الناقورة على وقع تمسّك السلطات اللبنانية بضرورة القيام بدورها، وتفعيل مهامها، ودور رعاتها، الأميركيين والفرنسيين، من أجل الضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب جيش الاحتلال من الأجزاء التي يحتلها جنوباً.

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فقد عرض الجانب اللبناني في الاجتماع الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والتي ارتفعت وتيرتها منذ الاجتماع الأخير للجنة في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مكرراً ضرورة الضغط من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب الاحتلال من النقاط التي لا يزال فيها، من أجل تمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره جنوباً وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني بحلول نهاية العام الجاري.

كذلك، عرض الجانب اللبناني الخروق الإسرائيلية التي طاولت أيضاً مواقع قريبة من مراكز الجيش، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، وكذلك إنذارات الإخلاء التي صدرت عن جيش الاحتلال ونفذت في عددٍ من القرى الجنوبية، الخميس الماضي، إلى جانب عرضه التقرير الثاني لخطة حصر السلاح، و"الذي أظهر فيه تقدماً كبيراً في هذا الإطار، بحيث تم إقفال أكثر من 25 نفقاً، وتفكيك ما يزيد عن 50 منصة صواريخ، وضبط ذخائر وأسلحة بالآلاف، والعمل مستمرّ من أجل جعل جنوب الليطاني منزوع السلاح بشكل كامل".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)