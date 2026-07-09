وزير الداخلية السوري: خلية تفجيرات دمشق في قبضة الأمن

- ألقت السلطات السورية القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات الأخيرة في دمشق، بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، مع مداهمات متزامنة في عدة مناطق. - نشرت وكالة الأنباء السورية صوراً للعملية الأمنية، وأفادت مصادر خاصة عن حملة واسعة في حي عش الورور، دون بيان رسمي يوضح صلتهم بالتفجيرات. - وقعت التفجيرات قرب وزارة السياحة أثناء زيارة الرئيس الفرنسي، مما أسفر عن إصابة 18 شخصاً، وتواصل السلطات تحقيقاتها للكشف عن تفاصيل الخلية المسؤولة.

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الخميس، أن الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق خلال اليومين الماضيين أصبحت في قبضة القوى الأمنية، مؤكداً أن نتائج التحقيقات ستُكشف للرأي العام فور استكمالها، بما يشمل هوية أفراد الخلية، والأدوار التي اضطلعوا بها، وكامل ارتباطاتهم.

وقال خطاب، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "الخلية المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضة القوى الأمنية"، مضيفاً أنه "عقب استكمال التحقيقات سيتم الكشف للرأي العام عن هوية أفراد الخلية، وأدوارهم، وكامل ارتباطاتهم"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن عدد الموقوفين أو طبيعة الجهة التي ينتمون إليها.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، ليل الخميس، أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت بعد "عملية أمنية معقدة ومتابعة استخباراتية دقيقة" من الإطاحة بكامل أفراد الخلية التي قالت إنها تقف وراء التفجيرات الأخيرة التي شهدتها دمشق. وأضافت أن العملية نُفذت عبر سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وحي عش الورور، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوفين لكشف كامل تفاصيل المخطط الإرهابي وارتباطات الخلية، تمهيداً للإعلان عن هويات أفرادها وأدوارهم أمام الرأي العام.

وفي هذا السياق، نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) صوراً قالت إنها توثق جانباً من العملية الأمنية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي في عدد من أحياء دمشق، واستهدفت أشخاصاً متورطين في التفجيرات الأخيرة، مشيرة إلى أن العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة.

وبالتزامن مع إعلان وزير الداخلية، أفادت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" بأن جهاز الاستخبارات العامة نفذ حملة أمنية واسعة في حي عش الورور بدمشق، أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين، من دون أن تصدر السلطات حتى الآن بياناً رسمياً يوضح طبيعة العملية أو صلة الموقوفين بالتفجيرات الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من تفجير عبوتين ناسفتين قرب مبنى وزارة السياحة في دمشق، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سورية. وأسفر التفجيران عن إصابة نحو 18 شخصاً، بينهم عناصر من قوى الأمن والشرطة، بحسب السلطات السورية.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا قد أكد عقب التفجيرين أن العبوتين وُضعتا قبل دقائق من وقوع الانفجار وخارج الطوق الأمني المخصص لحماية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى أنهما لم تكونا مزروعتين مسبقاً، معتبراً أن الهدف من العملية "سياسي أكثر منه أمني".

وجاءت تلك التفجيرات بعد يومين فقط من هجوم آخر استهدف وسط العاصمة السورية، إذ قُتل عشرة مدنيين، بينهم محامون، وأصيب 21 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع وُضعت داخل مقهى المشيرية في شارع النصر، بمحيط القصر العدلي، في أحد أكثر الهجمات دموية التي شهدتها العاصمة خلال الفترة الأخيرة.

وتواصل السلطات السورية تحقيقاتها في التفجيرات الأخيرة، في وقت تشير فيه التصريحات الرسمية إلى اقتراب الإعلان عن نتائج التحقيقات والكشف عن تفاصيل الخلية التي تقول وزارة الداخلية إنها تقف وراء الهجمات، وذلك بالتزامن مع استمرار العمليات الأمنية الرامية إلى ملاحقة المطلوبين وتعزيز الإجراءات الأمنية في دمشق.