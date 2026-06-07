- التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث سلم رسالة من رئيس الوزراء الباكستاني إلى المرشد الإيراني، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية والمستجدات الدبلوماسية المرتبطة بالحرب على إيران. - تأتي زيارة نقوي إلى طهران في إطار جهود الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن، حيث تسعى باكستان لتقريب وجهات النظر بين الجانبين بعد جمود المفاوضات. - كشفت إيران عن مجموعة مطالب للتوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، تشمل وقف الحرب ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، صباح اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء شهباز شريف إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان مقتضب أن نقوي سلم عراقجي خلال اللقاء اليوم، رسالة مكتوبة من رئيس الوزراء الباكستاني إلى المرشد الإيراني. وأضافت الوزارة أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية وأخر مستجدات المسارات الدبلوماسية الجارية المرتبطة بالحرب على إيران، والتي تجري بواسطة باكستان. من جانبها، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن نقوي وعراقجي بحثا خلال اللقاء أحدث التطورات الدبلوماسية المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

ووصل نقوي إلى طهران، مساء أمس السبت، في زيارة هي الثالثة من نوعها خلال نحو شهر، في إطار المساعي الباكستانية للوساطة بين طهران وواشنطن ومتابعة ملفات التفاوض بين الجانبين بهدف تقريب وجهات النظر.

وكانت المفاوضات قد اقتربت الشهر الماضي من التوصل إلى مذكرة تفاهم عقب زيارة سابقة لنقوي وقائد الجيش الباكستاني، غير أنها تواجه حالياً منذ نحو أسبوعين تقريباً حالة من الجمود، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الزيارة والرسالة التي حملها الوزير الباكستاني ستسهمان في تحقيق اختراق في هذا المسار.

والجمعة الماضي، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي مجموعة مطالب وشروط لبلاده للتوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، تمثلت أولاً في وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وثانياً في رفع الحصار البحري وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وثالثاً في الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، ورابعاً في تعويضات عن الحرب، وخامساً في رفع جميع العقوبات الأحادية.

وفي ما يتعلق بملفَّي رفع العقوبات والقضايا النووية، قال غريب آبادي إنّ بحث هذين الموضوعَين سيجري في المرحلة الثانية من المفاوضات، ضمن الإطار الزمني نفسه البالغ ستين يوماً، مضيفاً أنه من الطبيعي ألّا تدخل إيران في هذه المرحلة في تفاصيل المواقف التفاوضية أو المبادئ التي تسعى إلى طرحها.