واشنطن تؤكد إحراز تقدم بشأن هرمز وتأمل إعادة فتحه اليوم أو غداً

- الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مما يضمن حرية حركة السفن التجارية، وفقًا لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يؤكد تقدم المحادثات مع إيران وسلطنة عُمان، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، مع الأمل في تحقيق ذلك قريبًا. - إيران تسعى للسيطرة على مسار الملاحة في مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عُمان، بينما تستعد إدارة ترامب لآلية تتيح لإيران السيطرة اليومية على الملاحة في المضيق.

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية حركة السفن التجارية".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي تقترحها إيران للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز؟ ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مضيق هرمز؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، للصحافيين في مقر وزارة الخارجية في واشنطن اليوم الثلاثاء، أن هناك تقدماً في المناقشات مع إيران وسلطنة عُمان لعبور المزيد من السفن مضيق هرمز، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وقال: "تم إحراز تقدم في تلك المحادثات، لكن لم يتم الانتهاء منها بعد. نأمل أن يحدث ذلك قريباً جداً".

وأكد بيسنت في مقابلة مع برنامج "Squawk Box" على قناة سي أن بي سي، أن بلاده "تُجري محادثات مع الإيرانيين"، مشيراً إلى أن "هناك احتمالاً أن نتوصل إلى اتفاق اليوم أو غداً لفتح المضيق والانتقال نحو وضع أكثر استقراراً في هذا النزاع".

وعندما سُئل عما إذا كان سيسمح لها بفرض رسوم عبور على السفن، قال وزير الخزانة إن "الاتفاق سيضمن حرية الملاحة في المضيق". وأضاف أنه "ستكون هناك حرية في الحركة. وعلى الرغم من أن الأوضاع لا تزال متوترة بعض الشيء خلال الأيام القليلة الماضية، فقد رأينا عدداً لا بأس به من السفن يغادر المضيق حتى الآن".

على المقلب الآخر، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير، اليوم الثلاثاء، قوله إنّ "طهران تسعى للسيطرة على مسار الملاحة إلى مضيق هرمز ومراقبة تلك المُغادرة، مع إمكان التدخل عند الضرورة"، موضحاً أن ذلك "بموجب خطة قيد البحث مع سلطنة عُمان لإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي". فيما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجهز العالم لآلية تمارس فيها إيران السيطرة اليومية على الملاحة في هرمز.

إلى ذلك، أوضح المصدر الإيراني الكبير المشارك في المحادثات مع عُمان، للوكالة، أن هذه "الفكرة العامة تخضع للنقاش حالياً"، مشيراً إلى أن مسار مغادرة الملاحة سيكون بين إيران وعُمان، وأن عُمان ستمنح تصريح الخروج بعد إخطار إيران. وأضاف أنه "من غير المرجح أن تغير طهران موقفها".

يُذكر أن السيطرة على المضيق، الذي يعد الممر الرئيسي لحوالي خمس إمدادات النفط العالمية وغيرها من السلع الحيوية، لا تزال نقطة خلاف رئيسية في الجهود لإنهاء الحرب الأميركية على إيران.

(رويترز، العربي الجديد)