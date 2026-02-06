وزير الخارجية الفرنسي يدعو لتفادي لبنان التصعيد الإقليمي

- أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن تقدير بلاده للجهود اللبنانية في نزع السلاح، مشددًا على أهمية عدم جر لبنان إلى أزمة في ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ودعا الفصائل المدعومة من طهران لضبط النفس. - أكد بارو على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل، وأعلن عن مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني بالتنسيق مع دول أخرى لتعزيز الاستقرار. - شدد الرئيس اللبناني على ضرورة انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني، وأعرب عن تقديره للدعم الفرنسي والدولي، مشيرًا إلى أهمية مؤتمر باريس لدعم الجيش.

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بعد لقائه المسؤولين اللبنانيين في بيروت، اليوم الجمعة، عن تقدير بلاده للجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية في مسألة نزع السلاح، مشددًا على ضرورة "عدم أخذ لبنان إلى أزمة لم يخترها"، وذلك في ضوء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، داعياً الفصائل التي تدعمها طهران، بما في ذلك حزب الله، إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في حال احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية.

وفيما شدد على ضرورة أن يكون "الأمن والسيادة وإعادة البناء في لبنان من الأولويات"، قال في مؤتمر صحافي من قصر الصنوبر، مقرّ السفارة الفرنسية في بيروت، إن "السلطات تقوم بالعمل على السيطرة على الأسلحة، وقد أنجِزت خطوات مهمة للجيش اللبناني في الأسابيع الاخيرة بالرغم من الصعوبات، لكن الوضع لا يزال هشاً، من هنا ضرورة تعزيز ما تم إنجازه والمضي قدماً فيه، وعلى الجيش أن يحمي المناطق التي انتشر فيها وينتقل إلى المرحلة الثانية الأبعد من جنوب الليطاني".

واعتبر بارو أن "طريق الأمل بدأ ينفتح في لبنان"، مشيرًا إلى وجود "نافذة فرص ينبغي اغتنامها"، غير أنه حذّر في المقابل من "مواصلة بعض الأطراف وأصحاب المصالح تعطيل أو رفض القرارات الصادرة عن السلطات، ما يهدد بإعادة البلاد إلى مسار اليأس والانهيار"، ودعاهم إلى "التحلي بالعقلانية، بما يتيح لجميع اللبنانيين الاستفادة من المرحلة الحالية"، لافتًا إلى أن "الشعب اللبناني يعيش حالة إنهاك ويتطلع إلى إعادة بناء بلده بسلام".

وإذ شدد بارو على الأولوية القصوى لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، أكد أن فرنسا "ستعمل على تجنيد المجتمع الدولي من أجل الاستمرار في دعم السلطات اللبنانية الرسمية، وذلك أيضاً عبر دعم الجيش اللبناني"، إذ قال إن باريس ستستضيف مؤتمراً يأمل خلاله الحصول على التزامات تستجيب لاحتياجات الجيش وقوى الأمن، خاصة لتطبيق نزع السلاح، إلى جانب الاستعداد لمغادرة قوات يونيفيل.

ولفت بارو إلى وجود تنسيق على هذا المستوى مع كلٍّ من مصر والولايات المتحدة والسعودية وقطر، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، موضحًا أنه من المقرر عقد اجتماع في المنطقة خلال الأيام المقبلة، في إطار التحضير لمؤتمر الدعم المزمع عقده في مارس/ آذار المقبل. وأشار إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جان إيف لودريان، سيتولى متابعة هذا المسار.

عون يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

في سياق متصل بالزيارة، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال استقباله بارو، مساء اليوم في قصر بعبدا، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، باعتبارهما "المدخل الأساسي لحل الوضع في الجنوب"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن القبول بأن يستمر الوضع على ما هو عليه. وأطلع عون بارو على الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني منذ انتشاره في جنوب الليطاني وسيطرته الكاملة على هذه المنطقة وإزالة كل المظاهر المسلحة، في الوقت الذي لم تبد إسرائيل أي تجاوب مع الدعوات الدولية للانسحاب من الأراضي اللبنانية. كما استطرد قائلاً: "قام الجيش اللبناني بجهود جبّارة في جنوب الليطاني من دون أن يقوم الطرف الآخر بأي خطوة، وننتظر أن يقوم الجانب الإسرائيلي بخطوات إيجابية، لا سيما في موضوع الانسحاب الإسرائيلي وملف الأسرى".

وفي وقت عبّر فيه عن تقديره لبنان للجهود الفرنسية ولا سيما مساعيه لعقد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس، أشار إلى أن "لبنان يعتمد على الدول الصديقة لمساعدته على المضي في الخطوات التي يتخذها، خصوصاً في موضوع حصر السلاح"، مؤكدًا أن "القرار الذي اتخذ بعد 40 سنة تقريباً لم يكن إرضاء للمجتمع الدولي، بل من أجل مصلحة لبنان".

وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية في وقتٍ سابقٍ لـ"العربي الجديد"، إن "فرنسا تعطي المؤتمر المرتقب في باريس اهتماماً كبيراً، وتأمل أن يحشد أكبر دعم ممكن للجيش والقوات المسلحة اللبنانية"، مضيفة "هذه المساعدات ستكون أساساً لتمكن الجيش بالدرجة الأولى من إنجاز مهامه بالشكل اللازم، ولا سيما على صعيد حصرية السلاح، والتأسيس لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في لبنان أواخر عام 2026".

وأشارت المصادر إلى أن "باريس تكثف جهودها من أجل تثبيت اتفاق وقف العمليات العدائية، وإرساء الاستقرار في لبنان، وهذا الدور تلعبه على مستوى الحراك الدبلوماسي، كما على صعيد اجتماعات لجنة الميكانيزم، إلى جانب مؤتمرات الدعم التي تخصصها لدعم لبنان ومؤسساته الشرعية".

عون: حصرية السلاح تتم مع الأخذ بالاعتبار السلم الأهلي

من جهته، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن "قرار حصرية السلاح متَّخذ وتنفيذه يتم تدريجياً مع الأخذ بالاعتبار حماية السلم الأهلي والمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد"، مشيراً إلى أن "الاتصالات السياسية هي جزء من الخطة المعتمدة بالتوازي مع الخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش".

وأبلغ عون رئيس الكتلة النيابية في البرلمان الألماني العائدة للحزب الحاكم (الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) جنز سبان خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا أن "لبنان يرحّب باستمرار قوة ألمانية بحرية لاستكمال المهام التي تتولاها في اليونيفيل بعد اكتمال انسحاب القوات الدولية من الجنوب مع نهاية العام 2026". وأكد عون أن "لبنان يدرس مع الدول الراغبة باستمرار وجودها في الجنوب الصيغ المناسبة لهذا الوجود، وهناك عدة خيارات موضع بحث وتشاور بين لبنان والدول الصديقة".

وأشار عون إلى أن "الجيش استكمل انتشاره في جنوب الليطاني باستثناء الأراضي المحتلة وأزال المظاهر المسلحة وبسط وحدة سلطته كاملة. ومنذ تحقيق هذا الانتشار لم يسجل أي إطلاق نار من الأراضي اللبنانية، في وقت تتعمَّد فيه إسرائيل تدمير المنازل في القرى الحدودية ورشّ المبيدات السامة على الممتلكات والمزروعات"، لافتاً إلى أن "إسرائيل لم تتجاوب حتى الساعة مع كل الدعوات التي وجِّهت إليها لوقف اعتداءاتها".

وشدد عون كذلك على أهمية تطبيق الدعم العاجل بالعتاد والتجهيزات للجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه على كامل الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن لبنان يعلِّق أهمية كبيرة على مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وعلى مشاركة ألمانيا فيه.

السفير المصري: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان

وعلى صعيد الحراك الدبلوماسي أيضاً، شدد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، بعد لقائه صباح اليوم الجمعة الرئيس جوزاف عون، على التزام مصر بإنجاح المؤتمر المخصص لدعم الجيش اللبناني في باريس، والخروج منه بنتائج تصبّ في مصلحة دعم الجيش والمؤسسات الأمنية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحضيراً للمؤتمر، وأن اللجنة الخماسية (قطر، فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية، مصر)، ملتزمة بإنجاح المؤتمر وتسعى لذلك. وأضاف موسى "تحدثنا مع رئيس الجمهورية عن ملف المفاوضات الإيرانية - الأميركية، ونتمنى أن تمضي نحو النجاح، لما لنتائجها من انعكاسات على المنطقة".