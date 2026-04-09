وزير الخارجية السوري يزور أنقرة ويلتقي نظيره التركي

- زيارة وزير الخارجية السوري إلى أنقرة: يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنقرة للقاء نظيره التركي هاكان فيدان، حيث يُتوقع عقد مؤتمر صحافي أو إصدار بيان بعد اللقاء. - تعزيز العلاقات الثنائية: التقى وزير الخارجية التركي نظيره السوري في دمشق لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق في ظل الأحداث الإقليمية، وشارك في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين السوري والأوكراني. - التعاون الاقتصادي والتجاري: انعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وسوريا في إسطنبول، حيث تم بحث زيادة حجم التبادل التجاري وتعميق التعاون في القطاعات الاستراتيجية.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور أنقرة، اليوم الخميس، وسيلتقي نظيره التركي هاكان فيدان

. وأفادت الخارجية في بيان مقتضب بأنّ الزيارة ستكون اليوم، في حين أفادت مصادر دبلوماسية في الخارجية، بأنّ اللقاء يُعقد بعد الظهر وقد يتبعه مؤتمر صحافي أو صدور بيان عن الزيارة، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية التركي قد التقى، الأحد الماضي، مع نظيره السوري في دمشق، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة التنسيق والتشاور في ظل الأحداث الأخيرة في المنطقة. وعقب اللقاء شارك فيدان في اجتماع ثلاثي ضم الرئيسين السوري أحمد الشرع والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دمشق.

وتأتي زيارة الشيباني إلى أنقرة بعد يوم من انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية التركية السورية المشتركة (جيتكو) بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار في إسطنبول. وفي كلمة للوزير التركي عقب الاجتماع الذي حضره أيضاً مسؤولون من البلدين، صرح أنهم بحثوا جميع الحلول والآليات لزيادة حجم التبادل التجاري التي بلغت العام الماضي 3.7 مليارات دولار والهدف المنشود 5 مليارات دولار ثم 10 مليارات دولار كما قرر الجانبان تعميق التعاون، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالمنسوجات والزراعة والغذاء والآلات.

وتتكثف الزيارات الرسمية بين تركيا وسورية منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إذ كان فيدان أول وزير يزور دمشق عقب سقوط النظام.