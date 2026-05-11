وزير الخارجية التركي يزور قطر الثلاثاء

- يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قطر لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مع التركيز على الاستعدادات للاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. - تشمل الزيارة دعم تركيا لقطر في مواجهة الاعتداءات، وأهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، والتعاون العسكري والدفاعي، وإنهاء الصراع في الخليج. - تسعى تركيا وقطر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.15 مليار دولار، مع هدف رفعه إلى خمسة مليارات دولار في المستقبل.

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية هاكان فيدان يعتزم زيارة دولة قطر، غدًا الثلاثاء، لبحث مواضيع ثنائية والتطورات الإقليمية. وكانت آخر زيارة للوزير فيدان إلى قطر في 19 مارس/آذار الماضي بعد انطلاق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأفادت مصادر في الوزارة بأن الاجتماعات التي يعقدها فيدان تتناول الاستعدادات للاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا، المقرر عقده في تركيا العام الحالي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما تتناول الزيارة تأكيد دعم تركيا لقطر في مواجهة الاعتداءات التي استهدفتها خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتأكيد على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز للأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي. وينتظر أن يشدد فيدان في الزيارة، بحسب المصادر، على أنّ التطورات الراهنة في المنطقة أظهرت مجددًا القيمة المتزايدة للتعاون في المجالين العسكري والدفاعي، والإشارة إلى أن الجهود المشتركة في مجال الربط البحري ذات أهمية استراتيجية للاستقرار الإقليمي.

كما يؤكّد فيدان أن إنهاء الصراع في منطقة الخليج بشكل نهائي هو الأولوية القصوى، وسيتم تبادل وجهات النظر حول المبادرات الدبلوماسية المتخذة في هذا الصدد. وبحسب مصادر وزارة الخارجية، فإنه من المتوقع أن يتضمن اللقاء تناول ضرورة "تعزيز الجهود المشتركة القائمة على نهج الملكية الإقليمية لحل المشاكل والنزاعات في المنطقة، ولا سيما أنشطة إسرائيل المزعزعة للاستقرار فيها، وضرورة لفت انتباه المجتمع الدولي بقوة أكبر من أي وقت مضى إلى الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وما نتج عنها من كارثة إنسانية".

وينتظر أيضا أن تشدد الزيارة على ضرورة توخي الحذر من سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية إلى تقويض جهود السلام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة الهجمات الإسرائيلية لمنع تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة.

وتتمتع العلاقات بين تركيا وقطر بمستوى استثنائي، حيث تتعزز الشراكة الاستراتيجية التي تأسست بين البلدين عام 2014 في جميع المجالات. وتعقد اللجنة الاستراتيجية العليا، التي تمثل أعلى إطار مؤسسي للعلاقات التركية القطرية، سنويًا منذ عام 2015 برئاسة الرئيس التركي وأمير دولة قطر. ويتناوب البلدان على استضافة هذه الاجتماعات، التي وقعت حتى الآن 115 اتفاقية تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر 1.15 مليار دولار أميركي العام الماضي، ويهدف البلدان إلى رفعه إلى خمسة مليارات دولار أميركي في الفترة المقبلة، فيما دخلت اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب من العام الماضي.