وزير الخارجية التركي يبحث اتفاق غزة مع وفد من حماس في إسطنبول

- لقاء حاسم في إسطنبول: استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس لمناقشة تطورات وقف إطلاق النار واحتياجات المساعدات الإنسانية، وذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بعملية السلام في غزة. - اجتماع دولي مهم: إسطنبول ستحتضن اجتماعًا بمشاركة وزراء خارجية الدول التي اجتمعت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبحث المرحلة التالية لوقف إطلاق النار في غزة، وسط توافق آراء لوضع خطة سلام تاريخية. - تحديات مستمرة: رغم وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره لغزة، متذرعًا بعدم تسليم حماس جميع الجثث، مما يؤدي لاستمرار التوتر واستهداف الفلسطينيين.

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان،

اليوم السبت، أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة إسطنبول. ووفق مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع المرتبطة بوقف إطلاق النار، واحتياجات المساعدات الإنسانية، دون إضافة مزيد من التفاصيل. وعممت وزارة الخارجية صورة من اللقاء ومشاهد تظهر لقاء فيدان مع وفد حركة حماس، ويضم رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

ويأتي اللقاء قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول التي اجتمعت مع الولايات المتحدة الأميركية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الشهر الماضي، لبحث المرحلة التالية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكان فيدان قد أفاد في مؤتمر صحافي أمس أن إسطنبول ستحتضن اجتماعا الاثنين المقبل بمشاركة وزراء خارجية الدول التي اجتمعت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك. ووصف اجتماع إسطنبول بالمهم للغاية، مشيرا إلى أن اجتماع نيويورك عقد في سبتمبر/ أيلول الماضي بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات دول مثل تركيا وقطر والسعودية والإمارات والأردن، وباكستان، ومصر، وإندونيسيا.

وذكر فيدان أن توافق الآراء في اجتماع نيويورك أدى لوضع حجر الأساس لخطة السلام والاتفاق التاريخي في غزة، والتي تمثل "شعاع أمل" لحل الأزمة المستمرة في القطاع.

وتساءل الوزير التركي بشأن اجتماع إسطنبول "هل هناك عوائق أمام خطة السلام؟ ما هي المشاكل؟ ماذا يجب أن نفعل في المرحلة التالية؟ ماذا سنناقش مع أصدقائنا في الغرب؟ وما نوع الدعم في المفاوضات المستمرة مع أميركا؟" مجيباً: "كل هذه الأمور سنناقشها في اجتماع الاثنين، وقد أجرينا العديد من الاجتماعات والمكالمات الهاتفية بهذا الشأن".

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً على قطاع غزة على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار والتزام حركة حماس بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتؤكد تقارير أممية وحكومية من القطاع أن عدد الشاحنات الذي يدخل غزة لا يقارن بذلك الذي أقرّ في الاتفاق. ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بعدم تسليم حركة حماس جميع الجثث لديها، لمواصلة الحصار وخرق الاتفاق واستهداف الفلسطينيين يومياً، ما يسفر عن مزيد من الشهداء.