- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أهمية تجنب نشوب حرب جديدة في المنطقة، مشيرًا إلى الجهود التركية لدعم المفاوضات الإيرانية الأميركية في سلطنة عُمان لتحقيق نتائج ملموسة. - تناول فيدان تعقيدات المفاوضات السابقة والهجمات الأميركية على إيران، مشددًا على أهمية احترام الآليات الداخلية الإيرانية واقتراح عقد اجتماعات مباشرة لتعزيز الحوار. - في الملف السوري، شدد فيدان على أهمية الحوار لتحقيق وحدة سوريا، مع التأكيد على تغيير هيكل وحدات حماية الشعب الكردية لضمان أمن تركيا والعراق، ودعم حقوق الأكراد.

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، على أن المنطقة لا يمكنها أن تتحمل حربًا جديدة، في معرض حديثه عن التهديدات الأميركية لإيران، مؤكداً أن تركيا تسعى لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع نشوب حرب محتملة. وجاء ذلك في لقاء أجرته معه قناة "سي أن أن تورك"، وفيها تطرق إلى التطورات في ملف المفاوضات الإيرانية الأميركية، مبينًا أنه "قبل يومين التقى الأميركيون والإيرانيون في سلطنة عُمان، وعقدوا اجتماعًا غير مباشر عبر وسيط عُماني، وفقًا لآلية قائمة بالفعل". وأضاف: "أطلعنا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على سير المفاوضات، كما استمعنا إلى الجانب الأميركي، ومن الواضح أن الدعوة التركية المستمرة إلى إيجاد حلول أكثر إبداعًا لكسر هذا الجمود تلقى صدى واستجابة، فالأطراف تسعى جادة لإيجاد حلول مبتكرة".

وأوضح أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية لحل هذه القضية، يمكن مشاهدة أثرها على أرض الواقع، وأضاف "الأهم بالنسبة لتركيا هو أن تتجه المحادثات نحو نتيجة ملموسة، مع الابتعاد تدريجيًا عن خطر الحرب، وفي الوقت الراهن على الأقل، لا يبدو أن هناك تهديدًا وشيكًا بالحرب، وهذا أمر جيد للغاية، ومجرد زوال خطر الحرب الوشيكة يعد أمرًا بالغ الأهمية". وتوقع فيدان أنه "إذا تم التوصل إلى حل للمسألة النووية، فسيتم حل مشاكل أخرى أيضًا"، مبدياً عدم اعتقاده بإمكانية "تغيير النظام في إيران، فالضربات الجوية لا تُغيّر الأنظمة، وهناك أنظمة أشد صرامة من النظام الإيراني، فإذا اندلعت حرب بين إيران والولايات المتحدة، فمن غير الواضح إلى أين ستنتهي".

وعن سير المفاوضات سابقًا والهجمات الأميركية في الصيف الماضي، قال فيدان: "إيران تعرضت للهجوم أثناء المفاوضات، هجمات الـ12 يومًا، تلقينا اتصالاً من الولايات المتحدة ذات ليلة، يقولون فيه: أبلغوا الإيرانيين بأن أي شيء قد يحدث في غضون ساعات قليلة. تحدثت مع نظيري الإيراني، فقال: كيف يعقل هذا؟ لقد حددنا لهم موعدًا للاجتماع. كانت الولايات المتحدة تتحدث، وإسرائيل تشن هجومًا".

وأكمل حول انتقال المفاوضات إلى سلطنة عُمان: "قد يكون الوضع مختلفًا هذه المرة، حيث نبذل قصارى جهدنا لمنع وقوع كارثة، ولدى إيران آلية داخلية خاصة بها لاتخاذ القرارات، كانت هناك بعض القواعد التي تم وضعها مسبقًا في هذه الآلية في ما يتعلق بالمفاوضات، سواء من حيث المكان أو الأسلوب أو الأطراف المعنية، كان اقتراحنا مختلفًا، وهو الاجتماع وجهًا لوجه مع المسؤولين الإيرانيين والأميركيين، وعدم التحدث إلى وسيط في غرفة منفصلة. من الضروري احترام آلياتهم الخاصة لاتخاذ القرارات، وقد اتخذوا هذا القرار. إنهم يريدون الاستمرار في النظام المتبع في عُمان: المكان نفسه، الأشخاص أنفسهم، الإجراء نفسه". وفي ما يخص الملف السوري، قال فيدان: "من أجل وحدة سورية وسلامتها واستقرارها، من الأهمية أن يتقدم هذا الأمر عبر الحوار، دون إراقة دماء، ولا يزال أمامنا طريق طويل، ولكن هذا هو الوضع الراهن".

وأضاف: "أرى أن انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المناطق التي تحتلها، وتمركزها في المناطق التي يسكنها الأكراد حاليًا، يعد وضعًا أفضل بكثير مقارنة بالوضع السابق. الوضع الحالي جيد وأفضل من السابق، لكن يمكن تحسينه أكثر، وهناك خطوات يجب اتخاذها وليس التركيز على منطقة النزاع نفسها، وهناك قدر من انعدام الثقة بين الطرفين، لكنني أعتقد أنه مع اتخاذ هذه الخطوات وتنفيذها ستزداد الثقة".

وأكد أنه "تحتاج وحدات حماية الشعب الكردية أيضًا إلى تغيير جذري في داخلها. هذه النقاشات جارية بالفعل، والأمر يتعلق بالواقعية، وعليهم أن يتحولوا إلى هيكل لا يهدد أمن تركيا أو العراق، ولا يندرج ضمن طموحات حزب العمال الكردستاني القديمة بشأن الوجود الكردي في أربع دول، وإذا تحقق ذلك سيتشكل نضال مشروع بشأن موقف الأكراد في بلادهم دون تهديد أحد".

وأوضح وزير الخارجية التركي أن بلاده دعمت حقوق الأكراد منذ البداية، وقدمت المشورة للرئيس أحمد الشرع في هذا الشأن، وقد أصدر بعض اللوائح والمراسيم الرئاسية. وفي ما يتعلق بمجلس السلام حول غزة والقمة في الولايات المتحدة، قال فيدان: "ستعقد قمة غزة في الولايات المتحدة في 19 من الشهر الجاري، ولم يتخذ الرئيس أردوغان قرارًا بعد بشأن من سيحضر قمة القادة"، وزاد: "أطلعته على الأمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويصادف 19 فبراير (شباط) أول أيام شهر رمضان، وقد وجهت دعوات لقادة آخرين من العالم الإسلامي، وقد لا تشارك دول أخرى. سنعرض هذه المعلومات على الرئيس أردوغان مجددًا، وهو صاحب القرار، فالدعوة موجهة إليه".