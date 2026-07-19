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وزير الخارجية التركي إلى الدوحة اليوم

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إسطنبول

محمد شيخ يوسف

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محمد شيخ يوسف
مباشر
19 يوليو 2026
أمير قطر لدى استقباله فيدان في الدوحة، 14 أغسطس 2025 (الديوان الأميري)
أمير قطر لدى استقباله فيدان في الدوحة، 14 أغسطس 2025 (الديوان الأميري)
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يلتقي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، خلال زيارة رسمية للبلاد. وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، لوسائل إعلام، بينها "العربي الجديد"، إن فيدان يزور الدوحة ويلتقي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويجري مشاورات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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وبحسب المصادر نفسها، تشمل الزيارة إجراء مباحثات تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة، ومن المنتظر أن يؤكد فيدان، خلال لقاءاته، تضامن تركيا ودعمها القوي لقطر في مواجهة الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها، وبحث العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات على أساس الشراكة الاستراتيجية. وأضافت المصادر أن من المنتظر أن يستعرض الجانبان التحضيرات الخاصة بالاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري، برئاسة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبينت المصادر أن فيدان سيؤكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت مجدداً الأهمية الاستراتيجية للتعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، إضافة إلى ضرورة معالجة قضايا المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأردفت بأنه سيشدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الربط الإقليمي، الذي تزداد أهميته بالنسبة إلى الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة، مع التشديد على أن إنهاء التوتر في الخليج بصورة دائمة ومنع أي تصعيد جديد يمثلان أولوية ملحة.

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وفي هذا الصدد، ينتظر أن يتبادل فيدان مع المسؤولين القطريين وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية ومساعي الوساطة الجارية في هذا الإطار. وكانت آخر زيارة يقوم بها فيدان لقطر في مايو/ أيار الماضي. وارتقت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ عام 2014، إذ تعد اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين الإطار المؤسسي الأعلى للعلاقات الثنائية، وتعقد سنوياً منذ عام 2015 بالتناوب بين زعيمي البلدين. وعقد آخر اجتماع للجنة في الدوحة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.1 مليار دولار خلال عام 2025، بينما يستهدف الجانبان رفعه إلى 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة. كذلك دخلت اتفاقية التجارة والشراكة الاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب من العام الماضي.

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