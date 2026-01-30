وزير الخارجية الإيراني في إسطنبول وسط مساعٍ لمنع اندلاع حرب بالمنطقة

- وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسطنبول لبحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع تركيا، في ظل تصاعد احتمالات شنّ حرب أميركية على إيران، مشدداً على أهمية المشاورات الوثيقة بين البلدين. - أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً مع نظيره الإيراني، مؤكداً استعداد تركيا للعب دور محوري في تهدئة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، مما يعكس التزام تركيا بتطوير العلاقات الثنائية. - ناقش عراقجي مع نظيره الأذري التهديدات الإقليمية، مشددين على المسؤولية المشتركة لدول المنطقة في مواجهة التهديدات، وأكدت الخارجية الأذرية عدم السماح باستخدام أراضيها لتهديد السلام.

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم الجمعة، إلى إسطنبول لإجراء مباحثات حول التطورات الإقليمية المتسارعة على خلفية تصاعد احتمالات شنّ حرب أميركية على إيران، فيما أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان. ولدى وصوله إلى تركيا، قال عراقجي إن زيارته جرى الإعداد لها منذ فترة طويلة، وتأتي ردّاً على زيارة نظيره التركي هاكان فيدان إلى إيران قبل عدة أشهر، وتهدف إلى بحث العلاقات الثنائية، فضلاً عن مناقشة القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف عراقجي أن إيران وتركيا "دولتان جارتان كبيرتان، وقد حافظتا على الدوام على مشاورات وثيقة في ما بينهما"، مشيراً إلى أن البلدين يتمتعان بـ"علاقات وثيقة للغاية" في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يجري بينهما تنسيق وتشاور مستمران بشأن القضايا الإقليمية.

ونبّه وزير الخارجية الإيراني إلى أن القضايا الإقليمية تشهد في المرحلة الراهنة تعقيدات وتحديات كبيرة، وأن الأهداف والمواقف التي تُعلن من الولايات المتحدة وغيرها "تفرض بالضرورة تعزيز مستوى المشاورات والتنسيق، ومراجعة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتوحيد المواقف حيالها"، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن سبل التعامل مع هذه التحديات وطرق الخروج منها.

وأشارت قناة عراقجي على منصة "تليغرام" إلى أنه سيجري خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً مشاورات مع فيدان حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويجري معه محادثات.

أردوغان يهاتف بزشكيان

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران، بالإضافة إلى تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن أردوغان أكد خلال الاتصال استعداد تركيا للعب دور محوري بين إيران والولايات المتحدة لتهدئة التوترات وحل القضايا العالقة. وأكد أردوغان خلال الاتصال أنه سيستقبل اليوم وزير الخارجية الإيراني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن في وقت سابق أن عراقجي سيتوجه إلى تركيا اليوم الجمعة "في إطار زيارة رسمية مُخطط لها سلفاً". وأضاف في منشور على منصة "إكس" أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عازمة على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار بشكل مستمر، استناداً إلى سياسة حسن الجوار والمصالح المشتركة".

تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني بعدما طرحت أنقرة عرضها للتوسط بين طهران وواشنطن في ظل تهديد الولايات المتحدة بشنّ ضربة عسكرية على إيران، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية التركية في بيان. وبحسب البيان، من المتوقع أن يؤكد فيدان، خلال اجتماعه مع عراقجي، الأهمية المحورية للعلاقات الثنائية في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي. كما يتوقع أن يبرز التزام تركيا بتطوير العلاقات الثنائية، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق هدف رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 30 مليار دولار.

مباحثات إيرانية أذرية

من جهة أخرى، أفادت الخارجية الإيرانية في بيان بأن عراقجي ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الأذري جيحون بيراموف تطورات المنطقة والتهديدات التي قال إنها "ناجمة عن التدخلات الأميركية المُخرّبة والكيان الصهيوني". وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة لجميع دول المنطقة في مواجهة التهديدات التي تستهدف السلام والاستقرار الإقليميين، وكذلك منع أي طرف ثالث من استغلال أراضيها لتهديد السلام والاستقرار في المنطقة.

بدورها، أكدت الخارجية الأذرية في بيان أن بلادها "تؤكد بوضوح ومراراً أنها لن تسمح أبداً باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها من قبل أي دولة أو قوة أجنبية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد جمهورية إيران الإسلامية أو أي دولة أخرى". وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأذري أكد خلال المكالمة أن التوترات الأخيرة في المنطقة تثير قلق بلاده.