وزير الخارجية الألماني يبدأ جولة خليجية لبحث خطة ترامب بشأن غزة

- يبدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول جولة خليجية لبحث خطة السلام في غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مستهلاً زيارته في قطر للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. - يتوجه فاديفول إلى الكويت للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، حيث تركز المناقشات على قضايا إقليمية مثل غزة وسورية وإيران واليمن، وتعزيز التعاون المشترك. - تستضيف القاهرة اجتماعات بين وفدين من إسرائيل وحماس لبحث تبادل المحتجزين والأسرى، وفقاً لخطة السلام الأميركية التي تتضمن إطلاق سراح المحتجزين وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

يبدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الأحد، جولة خليجية لبحث خطة السلام في غزة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب

. وبحسب ما ذكرت "أسوشييتد برس"، فإن الوزير الألماني يستهلّ جولته بزيارة دولة قطر ، حيث يلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تُعد قطر أحد أبرز الوسطاء بين حماس وإسرائيل في المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وعقب زيارته إلى الدوحة، يتوجه فاديفول إلى الكويت للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، إذ تتولى الكويت حالياً رئاسة المجلس. وتتمتع دول الخليج بنفوذ كبير في المنطقة يتجاوز حدود شبه الجزيرة العربية والخليج، وتجمعها بالحكومة الألمانية مصالح مشتركة تتعلق بالسلام والرفاهة والأمن.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين أن جدول أعمال الاجتماع في الكويت سيركز على قضايا إقليمية، مثل الوضع في قطاع غزة وسورية وإيران واليمن، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وهو التعاون الذي جرى الاتفاق على تطويره خلال القمة الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عام 2024 في بروكسل.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس السبت، أن القاهرة تستضيف غداً الاثنين اجتماعات بين وفدين من إسرائيل وحركة حماس لبحث "توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين" وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخراً. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن موافقته على خطة السلام الأميركية، في حين أعلنت حركة حماس، مساء أول أمس الجمعة، موافقتها على بعض بنود الخطة وطالبت بمواصلة المفاوضات حول تفاصيل أخرى.

وتنص الخطة على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل تحرير مئات الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع، وقيام حماس بتسليم أسلحتها، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان في غزة. كما تنص على تشكيل حكومة انتقالية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف دولي في مرحلة لاحقة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)