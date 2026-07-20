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وزير الخارجية الألماني يبدأ جولة أفريقية من موريتانيا

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20 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 09:51 (توقيت القدس)
وزير الخارجية الألماني في بروكسل، 13 يوليو 2026 (Getty)
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- يبدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول جولة أفريقية تشمل موريتانيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا لتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية وسط السياسات الحمائية الأمريكية.
- تهدف الزيارة إلى تحديد فرص الاستثمار للشركات الألمانية وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث سيرافق فاديفول وفد من رجال الأعمال.
- في موريتانيا، سيجري فاديفول محادثات مع الرئيس محمد ولد الغزواني ويركز على قضايا الأمن ومنع التطرف، في ظل استضافة البلاد لعدد كبير من اللاجئين من مالي.

يبدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول

اليوم الاثنين، جولة في أفريقيا في زيارته الثالثة للقارة هذا العام، يبدأها في موريتانيا ثم يتوجه بعدها إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا. وتأتي هذه الجولة الدبلوماسية في وقت تتطلع ألمانيا وأوروبا إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية مع الدول الأفريقية وسط السياسات التجارية الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب والتراجع العام عن التعاون متعدد الأطراف.

وقبل الجولة، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن أوروبا وأفريقيا ترتبطان بروابط وثيقة ليس فقط جغرافياً، ولكن أيضا على الصعيدين السياسي والاقتصادي وفي ما يتعلق بالقضايا الأمنية. وسيرافق فاديفول وفدا من رجال الأعمال، حيث تهدف الزيارة أيضا إلى تحديد الفرص المتاحة للشركات الألمانية وتعزيز الاستثمار الخاص لدعم النمو الاقتصادي. وكان فاديفول قد زار في السابق كينيا وإثيوبيا في يناير/كانون الثاني والمغرب في إبريل/نيسان.

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وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط، يعتزم فاديفول إجراء محادثات مع الرئيس محمد ولد الغزواني ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق. ومن المقرر أيضا أن يزور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث من المتوقع أن تركز المناقشات على منع التطرف وتعزيز مكافحته وسط أشكال العنف المستمرة عبر منطقة الساحل.

وبسكان يبلغ عددهم حوالي 5 ملايين نسمة، تعد موريتانيا واحدة من أكثر دول المنطقة استقرارا على الرغم من محيطها المضطرب. وتستضيف حاليا ما لا يقل عن 320 ألف لاجئ فروا من مالي المجاورة. وكان آخر وزير خارجية ألماني زار موريتانيا هو فرانك-فالتر شتاينماير في عام 2006، قبل أن يصبح رئيس ألمانيا الحالي. كما زارت وزيرة التنمية السابقة سفينيا شولزه البلاد في عام 2023.

(أسوشييتد برس)

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