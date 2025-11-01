وزير الخارجية الألماني متفائل بشأن صمود اتفاق غزة

- أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لتحقيق استقرار دائم في غزة، معرباً عن تفاؤله بمواصلة تنفيذ خطة السلام في الشرق الأوسط رغم التحديات. - أشار فاديفول إلى الإرادة المشتركة بين الجانبين لتحويل وقف إطلاق النار إلى عملية دائمة، معلناً عزمه تخفيف تحذيرات السفر الألمانية لإسرائيل لتعزيز التبادل بين البلدين. - أعلن وزير الخارجية التركي عن اجتماع في إسطنبول لبحث المرحلة التالية لوقف إطلاق النار، بمشاركة وزراء خارجية دول اجتمعت مع الرئيس الأميركي في نيويورك.

اعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أنّ الشرط الأول لتحقيق وضع آمن ومستقر دائم في قطاع غزة هو ضمان تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معرباً عن تفاؤله بشأن "مواصلة تنفيذ خطة السلام في الشرق الأوسط". ومع ذلك، أقر الوزير الألماني بأنه يدرك أنّ "ما نحن مقبلون عليه، هو أمر صعب".

وأضاف: "لدي انطباع عام بأن الجانبين لديهما الإرادة الراسخة لتحويل وقف إطلاق النار هذا إلى عملية دائمة تنتهي بالسلام". ورأى فاديفول أن "القول بضرورة نزع سلاح حركة حماس أسهل من تنفيذ هذا الأمر فعلياً"، وأردف: "لكن الإرادة المشتركة لتحقيق ذلك موجودة بالفعل"، معلناً عزمه تخفيف تحذيرات السفر الألمانية الخاصة بإسرائيل.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الألماني بعد لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في تل أبيب، اليوم السبت، في ختام جولة في المنطقة استغرقت عدة أيام. وقال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرز "المسيحي الديمقراطي" إن ثقته في عملية السلام "ازدادت إلى درجة أرى معها أن بمقدورنا أن نراجع تحذيرات السفر المتعلقة بإسرائيل"، مشيراً إلى أنه يهدف من خلال تخفيف تحذيرات السفر إلى الإسهام مرة أخرى في زيادة التبادل المتزايد بين ألمانيا وإسرائيل.

وأضاف فاديفول: "يهمني هذا الأمر بشكل خاص بالنسبة للجيل الشاب"، معرباً عن أسفه "لأن الطلاب والتلاميذ يُواجهون حالياً عقبات كبيرة في السفر إلى إسرائيل". وصرح فاديفول بأنه سيكلف وزارة الخارجية بمباشرة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، على أن يُعلَن عنها منتصف الأسبوع الجاري. وكان وزير الخارجية الألماني في طريق عودته من جولة شملت الأردن وسورية ولبنان والبحرين، عندما وصل إلى إسرائيل حيث استقبله ساعر في مسكنه الخاص في منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي ختام زيارته، التقى فاديفول في مطار بن غوريون بوالدي الجندي إيتاي شين، وهما هاجيت وروبي شين، إذ كان ابنهما ضمن الأسرى في قطاع غزة، ثم قُتل لاحقاً. وكان إيتاي شين يحمل الجنسية الألمانية أيضاً، في انتظار إعادة جثمانه.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أعلن، في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، أنّ إسطنبول ستحتضن اجتماعاً، الاثنين المقبل، لبحث المرحلة التالية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة وزراء خارجية الدول التي اجتمعت مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك. ووصف اجتماع إسطنبول بالمهم للغاية، مشيراً إلى أن اجتماع نيويورك عقد في سبتمبر/ أيلول الماضي بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات دول مثل تركيا وقطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان ومصر وإندونيسيا.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً على قطاع غزة، على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار والتزام حركة حماس بتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتؤكد تقارير أممية وحكومية من القطاع أن عدد الشاحنات الذي يدخل غزة لا يقارن بذلك الذي أقرّ في الاتفاق. ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بعدم تسليم حركة حماس جميع الجثث لديها لمواصلة الحصار وخرق الاتفاق واستهداف الفلسطينيين يومياً، ما يُوقع مزيداً من الشهداء.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)