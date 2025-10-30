وزير الخارجية الألماني قبيل توجهه لدمشق للقاء الشرع: نريد نهوض سورية

- أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على دعم ألمانيا للسوريين في بناء مستقبلهم بعد تجاوز دكتاتورية نظام الأسد، مشيرًا إلى أهمية حكومة تضمن الكرامة والأمان للجميع. - تسعى ألمانيا لدعم الشعب السوري عبر إلغاء العقوبات الاقتصادية، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم إزالة الألغام، والاستثمار في الاقتصاد السوري، مما يعزز استقرار المنطقة. - أشار فاديفول إلى أن استقرار سوريا يصب في مصلحة ألمانيا، حيث لجأ أكثر من مليون سوري إلى ألمانيا خلال الحرب، ويأمل بعضهم في العودة للمساهمة في إعادة بناء بلدهم.

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الخميس، إن السوريين انطلقوا نحو عهد جديد بعد تجاوز دكتاتورية نظام بشار الأسد، لافتا إلى سعي بلاده لدعم السوريين لـ"يتولوا بأنفسهم صناعة مستقبل بلادهم" وفق تعبيره.

ولفت فاديفول من عمّان، قبيل توجهه إلى سورية، في زيارة هي الأولى، حيث يتوقع أن يلتقي الرئيس أحمد الشرع، إلى أن السوريين خلال السنوات الماضية تعرضوا لجراح عميقة تحتاج سنوات أو عقودا حتى تلتئم، مضيفا: "تواجه سورية تحديات هائلة، وهي بحاجة إلى حكومة تضمن لجميع المواطنين والمواطنات، بغض النظر عن الجنس، أو الانتماء الديني، أو العرقي، أو الاجتماعي، حياة تسودها الكرامة والأمان"، مردفا: "وهذا هو الشرط الأساسي لكي يمكن الآن وضع الأساس لبناء سورية حرة وآمنة ومستقرة"، وتابع: "سأؤكد ذلك خلال محادثاتي هناك".

ولفت الوزير إلى أن ألمانيا تساهم في دعم الشعب السوري من خلال إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وقال: "هو ما سعينا إليه مبكرا وبشكل حاسم على المستوى الأوروبي".

وأضاف الوزير أن ألمانيا أيضا تدعم الشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية، ودعم إزالة الألغام والذخائر، والتوسع السريع في أعمال السفارة الألمانية هناك. وبيّن أن ذلك يتم أيضا من خلال الاستثمارات في الاقتصاد السوري التي ترغب الشركات الألمانية في تنفيذها.

وقال الوزير إن سورية تقع في الجوار المباشر للاتحاد الأوروبي، وكل ما يحدث فيها له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في ألمانيا، مبينا أن استقرار سورية يصب في مصلحة ألمانيا، وتابع: "لهذا السبب أيضا نريد أن تنهض سورية اقتصاديا من جديد في أسرع وقت ممكن".

وختم الوزير بيانه بالإيضاح أنه "خلال الحرب الأهلية الدامية، لجأ أكثر من مليون سوري وسورية إلى ألمانيا. وقد وجد الكثير منهم هنا ليس فقط الحماية، بل وطنا جديدا، ويفكر بعضهم أيضا في العودة إلى سورية للمساهمة في إعادة بناء بلدهم. أود، مع شركائنا في سورية، تعميق هذه العلاقة الخاصة بين بلدينا".

وفي العاصمة السورية دمشق، من المقرر أن يجري فاديفول محادثات مع الرئيس المؤقت أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية أعادت افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق بعد نحو 13 عاما على إغلاقها وذلك في مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد سلسلة من الزيارات الدبلوماسية والمباحثات مع الحكومة السورية الجديدة.