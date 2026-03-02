وزير الحرب الأميركي: نشن الحملة الجوية الأشد فتكاً في التاريخ

- تشن الولايات المتحدة حملة جوية مكثفة على إيران باستخدام قاذفات استراتيجية، بهدف تدمير صواريخ طهران وبنيتها التحتية الأمنية، مع تأكيد وزير الحرب الأميركي على أن العملية لن تؤدي إلى "حرب بلا نهاية". - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منع إيران من الحصول على السلاح النووي، مشيراً إلى أن العدوان يركز على تدمير قدرات إيران وليس تغيير النظام، رغم اعترافه بإمكانية وقوع خسائر بشرية. - تتواصل العمليات العسكرية مع استمرار تدفق القوات إلى المنطقة، حيث أطلقت أكثر من 100 طائرة في هجوم ساحق، مع تأكيد القيادة المركزية الأميركية على مقتل جنود أميركيين واستعداد الجيش لمواصلة العدوان لأسابيع.

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث اليوم الاثنين إن بلاده تشن الحملة الجوية "الأشد فتكاً في التاريخ" في العدوان على إيران، متحدثاً عن استخدام قاذفات استراتيجية. وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الحرب (البنتاغون) "نوجه لهم ضربات دقيقة وقوية ولا هوادة فيها"، موضحاً أن الضربات لن تؤدي إلى "حرب بلا نهاية"، وإن الهدف هو تدمير صواريخ طهران وبحريتها وبنيتها التحتية الأمنية الأخرى.

وذكر هيغسيث بأن "النظام الإيراني المتمسك بالأوهام لا يمكن أن يحصل على السلاح النووي"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مُصر على أن دولاً مثل إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي"، وقال إن العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران يركز على "تدمير قدرات إيران"، معتبراً أن "هذه ليست حرباً لتغيير النظام مثلما يطلق عليها لكن النظام قد تغير بالفعل". وأقر وزير الحرب بأن "العملية العسكرية في إيران ستنطوي على خسائر بشرية".

بدوره، أقر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين بإمكانية وقوع المزيد من الخسائر، وقال خلال المؤتمر الصحافي "هذه ليست عملية تنتهي في مجرد يوم" وذكر أن "أكثر من 100 طائرة أطلقت في موجة واحدة في هجوم ساحق على إيران"، متحدثاً عن استمرار تدفق القوات إلى المنطقة.

وكشف كين أن "ترامب أعطى الموافقة النهائية على مهمة إيران في تمام الساعة 3:38 مساء يوم الجمعة"، مضيفاً أن عمليات فضائية وسيبرانية أدت لتعطيل شبكات الاتصالات أثناء الضربات، وقال إن القوات اعترضت مئات الصواريخ الباليستية التي كانت تستهدف أميركا وحلفائها، مضيفاً أن سقوط طائرات في أجواء الكويت قيد التحقيق ولم يكن ناجماً عن نيران معادية.

ويتواصل التصعيد في اليوم الثالث من الحرب التي اندلعت عقب عدوان أميركي إسرائيلي على إيران، وسط تبادل مكثف للضربات بين أطراف الحرب. وأمس الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة خمسة آخرين خلال العدوان. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الرئيس الأميركي قوله إن لديه ثلاثة خيارات جيدة بشأن من يمكنه قيادة إيران بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي، مؤكدا أن الجيش الأميركي يعتزم مواصلة العدوان لمدة "أربعة إلى خمسة أسابيع" إذا لزم الأمر، ومشيراً إلى أن الحفاظ على وتيرة القتال "لن يكون صعباً" بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، رغم تحذيره من احتمال سقوط مزيد من القتلى الأميركيين.