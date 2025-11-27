وزير الجيش الأميركي يقود مفاوضات السلام في أوكرانيا

- تولى وزير الجيش الأميركي دانيل دريسكل دوراً محورياً في دفع مقترح إدارة ترامب للسلام في أوكرانيا، حيث زار كييف لعرض خطة السلام المعدّلة التي تضمنت تنازلات لروسيا، مثل القبول بخسارة أراضٍ إضافية. - انتقل دريسكل إلى جنيف وأبوظبي للمشاركة في مفاوضات مع وفود أوكرانية وروسية، ويُعتبر من أكثر المسؤولين نفوذاً في الإدارة الأميركية، ويحظى بدعم نادر بين الحزبين في الكونغرس. - اختيار دريسكل لقيادة المحادثات قد يكون مرتبطاً بعلاقات الجيش الأميركي مع القوات الأوكرانية، ويرى أن الحرب يجب أن تُحسم قريباً بشروط أكثر قبولاً لموسكو.

في تطور غير معتاد على مستوى الدبلوماسية الأميركية، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الجيش الأميركي دانيل دريسكل لعب دوراً مركزياً في دفع مقترح إدارة الرئيس دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا، رغم أن هذا النوع من المفاوضات عادة ما يكون من اختصاص مسؤولي الخارجية أو الدفاع. وقالت الصحيفة إن دريسكل، الملقب داخل البنتاغون بـ"رجل الدرون" بسبب اهتمامه بأنظمة الطائرات المسيّرة، زار كييف الأسبوع الماضي ليعرض النسخة المحدّثة من خطة ترامب للسلام، ليصبح أعلى مسؤول في الإدارة يزور أوكرانيا في هذا الإطار.

وتضمنت الخطة بنوداً عدّها حلفاء كييف تنازلات خطيرة لروسيا، منها القبول بخسارة مزيد من الأراضي، والحد من حجم الجيش الأوكراني، واستبعاد الانضمام إلى الناتو. ورغم تسريب الخطة قبل وصوله وانتقادات واسعة من القادة الأوروبيين، نجح دريسكل، وفق "نيويورك تايمز"، في تنظيم اتصال هاتفي بين نائب الرئيس جي دي فانس، وهو صديق قديم له من جامعة ييل، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهدف إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

وبعد محطته في كييف، انتقل دريسكل إلى جنيف للمشاركة في مفاوضات ضمت وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف مع وفد أوكراني، قبل أن يسافر إلى أبوظبي للقاء وفد روسي في إطار جهود متسارعة لتحقيق تقدم. وتشير الصحيفة إلى أن دريسكل، البالغ من العمر 39 عاماً، والذي خدم سابقاً بصفته ضابطاً برتبة لفتنانت كولونيل في العراق وعمل لاحقاً في مجال المصارف الاستثمارية، يبرز داخل الإدارة الأميركية كأحد أكثر المسؤولين نفوذاً، ويحظى بدعم نادر بين الحزبين في الكونغرس. كما أكسبه تطبيقه سياسة "الحق في الإصلاح" داخل الجيش إشادة من شخصيات معارضة مثل السيناتورة إليزابيث وارن.

وتلفت "نيويورك تايمز" إلى أن اختيار وزير الجيش، وليس وزير الدفاع أو رئيس هيئة الأركان المشتركة، لقيادة المحادثات قد يرتبط بـ"اعتبارات عملية"، إذ كان كبار مسؤولي الجيش يخططون بالفعل لرحلة إلى أوكرانيا، إضافة إلى أن للجيش الأميركي علاقات تدريب طويلة الأمد مع القوات الأوكرانية. وبحسب تقديرات مسؤولين نقلت عنهم الصحيفة، يرى دريسكل أن الجيش الأوكراني قريب من نقطة الانهيار، وأن الحرب ينبغي أن تُحسم قريباً، حتى ولو على أساس شروط أكثر قبولاً لموسكو، على عكس تقييمات رئيس هيئة الأركان الجنرال دان كين الذي يعتقد أن كييف ما زالت قادرة على قلب المعادلة.

وذكرت الصحيفة أن شخصيات روسية مطلعة رحّبت بدريسكل بوصفه بديلاً محتملاً للمبعوث كيث كيلوغ الذي سيغادر منصبه، معتبرة أن دريسكل "أكثر واقعية" في مقاربته. وفي تعليق عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن دريسكل وويتكوف سيواصلان قيادة جهود التفاوض، مشيراً إلى أن ويتكوف سيتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، فيما سيلتقي دريسكل مجدداً الوفد الأوكراني في الأيام المقبلة.

والرئيس الأميركي، بحسب ما نقلته صحيفة "لوموند" عن مصادر، لا يحب الاضطرار إلى سحب دعمه من أي شخص في إدارته، لكن حركة تبديل الشخصيات الرئيسية داخل إدارته تمنح لمحة عمّن يرضيه ومن لا يرضيه. وقد بدا ذلك واضحاً بشكل خاص في المجال العسكري. فبالرغم من الدور الصغير الذي يؤديه في القضايا الاستراتيجية المعقدة، وجد وزير الدفاع بيت هيغسيث مكانه من خلال أسلوبه المباشر في التواصل وولعه بسياسات الهوية، وهو ما يختلف كثيراً عن سلفه في عهد جو بايدن، لويد أوستن، الذي كان قد وحّد الدعم العسكري لأوكرانيا.