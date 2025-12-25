وزير الأمن الإسرائيلي: لن نخرج من غزة أبداً وسنقيم بؤراً استيطانية

- أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على عدم انسحاب إسرائيل من غزة، مع نية إقامة نوى استيطانية، رغم تراجعه عن تصريحاته السابقة بعد غضب أميركي. - شدد كاتس على دعم خطة الرئيس الأميركي ترامب، مشيراً إلى ضرورة القضاء على البنى التحتية للإرهاب وتجريد حماس من سلاحها، مع رؤية لإقامة نوى استيطانية في شمال غزة. - أثارت تصريحات كاتس غضب الولايات المتحدة، حيث طالبت بتوضيحات، ورغم توضيحاته، كرر تصريحاته بشأن الاستيطان في غزة.

صرح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مجدداً اليوم الخميس، بأن إسرائيل لن تخرج أبداً من قطاع غزة، وذلك بعد نحو يومين من تصريحه بأنها ستقيم نوى استيطانية فيها، وتراجعه عن ذلك عقب غضب أميركي وطلب توضيحات من تل أبيب. ونقلت وسائل إعلام عبرية تطرّق كاتس الى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلال مشاركته في مؤتمر، تنظمه جهات إسرائيلية اليوم الخميس، من بينها صحيفة ماكور ريشون العبرية. وقال كاتس، وفق ما نقله موقع والاه العبري: "لقد انتصرنا في غزة، ويجب أن نترجم ذلك بالطريقة الصحيحة. يجب الحسم أمام حماس وتحرير جميع المختطفين"، في إشارة منه إلى رفات آخر أسير إسرائيلي في القطاع، الجندي ران غفيلي.

وتطرّق إلى من عارضوا وشككوا في العمليات العسكرية في غزة: "الكثيرون شككوا في إمكانية تحقيق هذين الأمرين (النصر واستعادة الأسرى) معاً". ووصف ما حدث بأنه درجة واحدة أقل من معجزة، كما ذكر أن "جميع قادة حماس قالوا إنهم لن يسمحوا لإسرائيل بالبقاء في الخط الأصفر... ثم استسلموا". وزعم في حديثه عن العمليات العسكرية: "كنا نعرف أين يوجد عز الدين الحداد (القيادي في حماس)، لكننا كنا نعلم أنه إذا هاجمناه هناك، سنعرّض المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) للخطر".

وأضاف كاتس: "حالياً نحن في وضع بسيط. (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب قدّم خطة ونحن نؤيدها. الآن على ترامب القضاء على البنى التحتية للإرهاب وتجريد حماس من سلاحها". وختم قائلاً: "إسرائيل لن تخرج من غزة أبداً. ستكون هناك منطقة واسعة داخل غزة لحماية الاستيطان. وفي رؤيتي، سنقيم في المستقبل نوى ناحال (استيطانية) في الجزء الشمالي (من القطاع)".

وكان كاتس، قد أدلى صباح الثلاثاء، بتصريحات مشابهة، بأنّ إسرائيل لن تنسحب أبداً من كامل قطاع غزة وستقيم نوى استيطانية في شمال القطاع. وأضاف كاتس في حينه: "عندما يحين الوقت، سنقيم نوى ناحال (مجموعات استيطانية) في شمال غزة بدلاً من المستوطنات التي أُزيلت"، في إشارة إلى الانسحاب من غزة، وإخلاء مستوطناتها في إطار خطة فكّ الارتباط أحادية الجانب عام 2005.

وبحسب مصادر عبرية، يُطلق اسم "نوى ناحال" على مجموعات من الحركات والمنظمات الشبابية، والتي تتجنّد معاً لإطار في الجيش الإسرائيلي، يدمج بين مهمة عسكرية ومهمة "وطنية"، والتي تتركز اليوم في مجالي التعليم والاستيطان. أمّا كلمة ناحل نفسها، فهي اختصار يشير إلى "شباب طلائعي مقاتل (محارب)".

وأضاف كاتس: "سنفعل ذلك بالطريقة الصحيحة وفي التوقيت المناسب. هناك من يتظاهرون، لكن نحن وزراء"، وأضاف كاتس خلال مراسم توقيع اتفاق لبناء 1200 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت إيل، شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة: "هذه الحكومة هي حكومة استيطان... وإذا كان بالإمكان فرض السيادة (الإسرائيلية على الضفة) سنفرض السيادة. نحن الآن في فترة السيادة العملية، وبسبب المواقف والقوّة التي أظهرتها إسرائيل بعد الكارثة المروّعة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، توجد فرص لم تكن متاحة منذ زمن طويل".

وأثارت تصريحات كاتس، أول من أمس، غضب الولايات المتحدة، التي طالبت بتوضيحات. وبحسب هيئة البث الإسرائيلي (كان)، في القيادة الأميركية في إسرائيل أبدوا استغراباً من تصريح كاتس، الذي يتعارض مع خطة ترامب لغزة، وطالبوا إسرائيل بتوضيحات. وقال مسؤول أميركي في مقر القيادة في كريات: "لم نفهم من أين جاء ذلك". وبعد وقت قصير، أصدر الوزير كاتس توضيحاً يفيد بأن الحكومة لا تنوي الدفع نحو إقامة مستوطنات إسرائيلية في القطاع. ورغم ذلك، عاد كاتس وكرر اليوم الخميس، تصريحات مشابهة.