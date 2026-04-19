وزير إسرائيلي يعترف بجرّ الولايات المتحدة إلى الحرب على إيران

- أقر وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر بأن إسرائيل نجحت في جرّ الولايات المتحدة إلى الحرب ضد إيران، معتبرًا التحالف مع الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة لمواجهة التهديد الإيراني النووي. - تصريحات ديختر جاءت ردًا على الانتقادات بشأن وقف إطلاق النار مع لبنان، موضحًا أن القرار جاء بطلب أمريكي، وأن الصراع مع إيران يشمل مواجهات مع حماس والحوثيين. - انتقدت كامالا هاريس الرئيس ترامب، متهمة إياه بالانجرار للحرب مع إيران بواسطة نتنياهو، مشيرة إلى تداعيات الحرب وواصفة إدارته بالفاشلة، بينما أشاد ترامب بإسرائيل كحليف ممتاز.

في مقابلة مع برنامج "في منتصف النهار" على إذاعة "كان ريشت بيت" العبرية، أقر وزير الزراعة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" آفي ديختر بأن إسرائيل جرّت الولايات المتحدة إلى الحرب على إيران. وقال ديختر: "الواقع أن المستوى السياسي في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير السابق رون ديرمر نجحا فعلاً في دفع الولايات المتحدة إلى خوض الحرب إلى جانب إسرائيل، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقد كانت النتائج بالغة الأهمية".

وأضاف ديختر أن "إيران هي المحور المركزي، وأن تكون الولايات المتحدة إلى جانبنا في الحرب، فهذا أمر لم يحدث منذ إقامة إسرائيل"، مؤكداً أن "المصلحة الأساسية لدولة إسرائيل تكمن في إيران من خلال إزالة التهديد الوجودي المتمثل في السلاح النووي، وهذا ما لا يمكننا القيام به بمفردنا، فنحن بحاجة إلى الولايات المتحدة لتحقيق ذلك".

وجاءت تصريحات ديختر رداً على الانتقادات الداخلية بشأن وقف إطلاق النار مع لبنان، وبحسبه، فإن "وقف إطلاق النار جاء بناءً على طلب من الولايات المتحدة، الشريك في الحرب على إيران"، مطالباً الإسرائيليين بـ"النظر إلى المعركة ككل، لا إلى كل جزء أو حلقة بشكل مستقل، فليس الأمر أننا نخوض حرباً مع حزب الله في لبنان، بل لدينا حرب مع إيران، ولدينا حرب مع حماس في غزة، وحرب مع الحوثيين في اليمن، وكل حلقة وأخرى مرتبطتان بعضهما ببعض، لكن إيران هي المركز".

ويأتي اعتراف ديختر، وهو وزير بارز في الحكومة الإسرائيلية، بجرّ الولايات المتحدة إلى الحرب رغم نفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عدة مناسبات هذه الفرضية، التي كان آخر من أشار إليها نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس الليلة بين السبت والأحد، إذ اتهمت نتنياهو بأنه جرّ الرئيس الأميركي ترامب إلى عمل عسكري في إيران. وفي خطاب ألقته خلال مؤتمر للحزب الديمقراطي في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، قالت هاريس إن ترامب دخل حرباً لم يكن الشعب الأميركي يريدها. وأضافت: "لقد جُرّ إليها على يد نتنياهو، فلنكن واضحين بشأن ذلك".

ووجّهت هاريس انتقادات حادة إلى الرئيس الأميركي، معتبرة أن إدارته هي "الأكثر فساداً وقسوةً وفشلاً" في تاريخ الولايات المتحدة. ووصفته بأنه شخص يفتقر إلى الثقة بالنفس، وقالت إن الهجوم على إيران، الذي حمل اسم "الغضب الملحمي"، هو "محاولة بائسة لصرف الانتباه عن وثائق إبستين". كما تطرقت إلى تداعيات الحرب، ومنها ارتفاع أسعار الوقود. واتهمت هاريس ترامب بمحاولة الظهور كأنه نوع من "زعيم مافيا"، وقلّدت بصوتها أسلوب رجل عصابات لتجسيد محادثة متخيلة بينه وبين قادة آخرين في العالم. وقالت: "يمكنك أن تأخذ آسيا، وأنا سآخذ نصف الكرة الغربي، وكل ما أريده لاحقاً، ثم نقسم ذلك ببساطة". وبحسب قولها، فإن ترامب يتصرف بهذه الطريقة بسبب انعدام ثقته بنفسه، إذ "يتجول وكأنه قوي، وسيستخدم قوة الجيش الأميركي ضد من يختاره".

وفي ما يبدو أنه رد على تصريحات هاريس، شارك الرئيس الأميركي منشوراً عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، أشاد فيه بإسرائيل قائلاً: "سواء أحبها الناس أم لا، فقد أثبتت إسرائيل أنها حليف ممتاز للولايات المتحدة". ووصف الإسرائيليين بأنهم "شجعان، جريئون، أوفياء وأذكياء، وعلى عكس آخرين ينكشف وجههم الحقيقي عند أول اختبار أو ضغط، فإن إسرائيل تقاتل بقوة وتعرف كيف تنتصر".