وزير إسرائيلي: تركيا قد تهاجمنا

- زعم وزير "شؤون الشتات" الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، أن تركيا قد تقدم على عمل عسكري ضد إسرائيل، مشيراً إلى تدهور العلاقات بين البلدين والاتصالات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن شراء طائرات "إف 35". - تصريحات شيكلي جاءت في ظل انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتركيا، واعتبرها إنجازاً سياسياً لإسرائيل ودول أخرى في المنطقة، مثل اليونان وقبرص، التي مارست ضغوطاً على واشنطن. - رغم تصاعد الخطاب الحاد بين تركيا وإسرائيل، إلا أن هذا ليس جديداً، حيث شهدت العلاقات توتراً مستمراً، خاصة بعد تصريحات تركية حول نوايا تحرير القدس.

زعم وزير "شؤون الشتات" الإسرائيلي (من حزب الليكود)، عميحاي شيكلي، اليوم الخميس، أن سيناريو إقدام تركيا على عمل عسكري ضد إسرائيل "وارد بالتأكيد". وجاءت تصريحات شيكلي في مقابلة مع إذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، تطرق فيها إلى تدهور العلاقات مع تركيا. كذلك تأتي تصريحات شيكلي في ظل الاتصالات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن شراء طائرات "إف 35"، وفي أعقاب تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل قمة الناتو في أنقرة، بأنّ إدارته تدرس تنفيذ الصفقة. وأضاف شيكلي: "كل هذه الصداقة التي يُظهرها ترامب تجاه أردوغان مشكلة كبيرة بالنسبة إلينا، وكذلك بالنسبة إلى حلف الناتو".

وأردف الوزير الإسرائيلي: "لقد تعلّمنا أن من المهم جداً الإصغاء لما يقوله القادة حول العالم، ولما يقوله أعداء دولة إسرائيل. وعندما يقول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل عبء على الإنسانية، وإن الإنسانية لم تعد قادرة على تحمّل ذلك، فهذه تصريحات خطيرة جداً".

من جهة أخرى، يدّعي شيكلي أن إسرائيل تنظر إلى تصريحات ترامب كـ"إنجاز سياسي لإسرائيل ودول أخرى" في المنطقة، لأن ترامب "لم يصرّح بأنه سيمنحهم (تركيا) طائرات إف 35، وهذا إلى حد كبير إنجاز مهم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يُخف موقفه من الأمر، وكذلك لليونان وقبرص اللتين مارستا ضغطاً كبيراً على واشنطن". وكان نتنياهو قد وجّه، بالتزامن مع لقاء قادة "الناتو" في أنقرة والحديث عن احتمال بيع طائرات "إف 35" لتركيا، انتقاداً في مقابلة مع الإعلام الأميركي للخطوة، مدّعياً أن "تركيا ليست نموذجاً لحليف للولايات المتحدة، فهي ليست مستقرة".

ورغم تصاعد لهجة الطرفين، التركي والإسرائيلي، إلا أنّ الخطاب الحاد بينهما ليس ظاهرة جديدة، خصوصاً من الجانب التركي، وقد كان قائماً أيضاً حين التقى نتنياهو أردوغان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو ثلاث سنوات، في سبتمبر/ أيلول 2023، قبل بدء حرب الإبادة بنحو شهر تقريباً. وقال شيكلي، في هذا السياق: "أنا أتابع من قرب التصريحات في الأشهر الأخيرة، وما نراه اليوم لا يشبه أي شيء سابق. لم أسمع قط الأتراك يقولون: 'لدينا نية لتحرير القدس، أو سنفعل بإسرائيل ما فعلناه في سورية'، إلا في الأشهر الأخيرة، إذ لم تكن هناك تصريحات كهذه من قبل".