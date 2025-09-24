وزيرة داخلية بريطانيا تحذر من "خروج خطاب اليمين المتطرف عن السيطرة"

- تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بتعزيز الأمن على الحدود لمواجهة خطاب اليمين المتطرف، مؤكدة أن الحدود الآمنة ضرورية لعلاقات عرقية إيجابية، ومسؤولية السياسيين هي منع الوطنية من التحول إلى قومية. - يعتزم حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فاراج جعل الهجرة أكثر صعوبة، من خلال نظام يفضل أصحاب الدخول المرتفعة ومجيدي اللغة الإنجليزية، مع إلغاء الإقامة الدائمة واستبدالها بتأشيرة عمل قابلة للتجديد. - أصبحت الهجرة قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، حيث تتفوق على المخاوف الاقتصادية، مع زيادة طلبات اللجوء بعد جائحة كوفيد-19.

قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إنّ خطاب اليمين المتطرف "يخرج عن السيطرة" فيما تعهّدت بتحسين الأمن على الحدود. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فإنّ محمود ذكرت أنّ الحدود الآمنة "أمر ضروري" من أجل علاقات عرقية إيجابية، وأضافت "تقع على السياسيين مسؤولية عدم السماح للوطنية بأن تصبح قومية".

ومنذ أصبحت شبانة محمود وزيرة للداخلية أوائل الشهر الجاري، تعهدت بـ"عمل كل ما يتطلبه الأمر لتأمين حدودنا" ومواجهة تحديات قانونية لمنع عمليات الترحيل "عند كل خطوة". وقالت لقناة "آي تي في نيوز"، "إذا سيطرنا على حدودنا، أعتقد أن هذا سوف يخلق مساحة للشعب البريطاني المحترم بالترحيب بمن يأتون إلى بلادنا وليساهموا". وتابعت شبانة محمود، وهي عضوة بالبرلمان من برمغنهام، "أعتقد أن وجود حدود آمنة أمر ضروري للحفاظ على العلاقات العرقية الإيجابية للغاية في بلدنا".

وأضافت "أنا أيضاً قلقة حيال صعود اليمين المتطرف، وأنا قلقة للغاية بشأن بعض ما يتردد من خطاب، وأعتقد أنه أمر أصبح خارج عن السيطرة وأنا قلقة بشأن إلى أين قد يؤدي ذلك".

يأتي ذلك فيما يعتزم حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، بقيادة نايجل فاراج، جعل انتقال المواطنين الأجانب إلى البلاد أكثر صعوبة في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال تصميم نظام يفضّل أصحاب الدخول المرتفعة، ومن يتمتعون بإجادة قوية للغة الإنكليزية؛ بهدف تقليل الأعداد الإجمالية. وأظهرت الخطط التي كشف عنها فاراج في صحيفة ديلي ميل، أول من أمس الاثنين، أنّ نظام الإقامة الدائمة سيلغى وستُستحدث بدلاً منه تأشيرة عمل قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات، ما سيمنع حامليها من الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية أو اصطحاب عائلاتهم معهم. كما ستلغى هذه التأشيرة لمن يحملونها بالفعل.

وأصبحت الهجرة قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، حيث تطغى على المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر، بعد قفزة في أعداد الوافدين عقب جائحة كوفيد-19 وفي حين تواجه البلاد عدداً غير مسبوق من طلبات اللجوء.

وفي مقال منفصل نشر في صحيفة ذا تيلغراف، قال رئيس السياسات في حزب الإصلاح ضياء يوسف، إن التغييرات من شأنها أن تجبر مئات الآلاف من الأشخاص على تقديم طلبات جديدة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدانهم وضعهم القانوني المستقر في بريطانيا. وأضاف أن هذا "سيتم بشكل تدريجي ومنظم، بما يتيح للشركات فرصة تدريب العمال البريطانيين ليحلوا محلهم". ووفقاً لخطط الحزب، سيتعين على أي شخص يرغب في التقدم للحصول على الجنسية أن يقيم في البلاد لسبع سنوات بدلاً من خمس سنوات كما هو معمول به حالياً.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)