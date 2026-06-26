وزيرة العدل الألمانية في كييف.. وموسكو تعلن إسقاط 660 مسيرة أوكرانية

- زارت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش كييف لتعزيز التعاون مع أوكرانيا في مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدة دعم برلين لأوكرانيا في مكافحة الفساد وتعزيز استقلال القضاء. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 660 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية، مما يعكس تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين. - أعرب السفير الأوكراني لدى ألمانيا عن قلقه من ارتفاع شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، منتقداً مواقفه المؤيدة لروسيا ومشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي.

وصلت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في أول زيارة لها منذ توليها المنصب، لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين والمشاركة في مؤتمر بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقرار الدستور الأوكراني. وقالت هوبيش إن الدستور الأوكراني، الذي أُقر عام 1996 بعد سنوات قليلة من انهيار الاتحاد السوفييتي، "شكّل محطة فارقة على طريق نحو الديمقراطية وأوروبا". كما أبدت تفهماً لفكرة استثناء الرجال الأوكرانيين الخاضعين للتجنيد الإلزامي مستقبلاً من قواعد قبول اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أهمية الحفاظ على القدرة الدفاعية لأوكرانيا.

وأكدت الوزيرة استمرار دعم برلين لكييف، مشيرة إلى أن وزارة العدل الألمانية وسّعت تعاونها مع نظيرتها الأوكرانية في إطار مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال تقديم المشورة وتنظيم مؤتمرات ورحلات دراسية، مع التركيز على مكافحة الفساد وتعزيز استقلال القضاء، استناداً إلى برنامج عمل مشترك وُقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ويجري العمل على تحديثه.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت خلال الليلة الماضية 660 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، بينها بيلغورود وبريانسك وكورسك وأوريول وكالوجا وليبيتسك وروستوف وفورونيج وتولا وريازان وأستراخان وموسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود وبحر آزوف.

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سياسياً، أعرب السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أوليكسي ماكييف، عن قلقه من ارتفاع شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في استطلاعات الرأي، معتبراً أن مواقف الحزب المؤيدة لروسيا "مثيرة للقلق"، ومؤكداً أنه لا يجري أي اتصالات مع الحزب، الذي وصفه بأنه "غير ديمقراطي". وانتقد ماكييف مشاركة نواب من الحزب في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، معتبراً أنها تمثل "انحيازاً إلى جانب معتد، ومحاولة للتقليل من شأن حرب إبادة وتبريرها". وكان عدد من مسؤولي الحزب قد دعوا خلال المنتدى إلى استئناف العلاقات بين ألمانيا وروسيا، في وقت يواصل فيه الحزب تصدر استطلاعات الرأي في ألمانيا، متقدماً على التحالف المسيحي الذي ينتمي إليه المستشار فريدريش ميرز.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)