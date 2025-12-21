وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تقتحم جنوب الخليل وتحتفل بالحانوكا

- اقتحمت الوزيرة الإسرائيلية أوريت ستروك بلدة فلسطينية في الضفة الغربية للاحتفال بعيد الحانوكا، مما أدى إلى إغلاق طرق حيوية وإجبار الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية. - شهد الموقع الذي اقتحمته الوزيرة استخدامًا عسكريًا إسرائيليًا سابقًا، ويعد الاقتحام الأخير الأوسع من حيث عدد المشاركين، تزامنًا مع إعلان تقنين 69 بؤرة استيطانية. - أُصيب ثلاثة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين في بلدة بيت ليد، وسط تصعيد إسرائيلي أدى إلى استشهاد وإصابة واعتقال آلاف الفلسطينيين، مع دمار واسع في غزة.

اقتحمت الوزيرة الإسرائيلية أوريت ستروك، الأحد، برفقة عشرات الجنود والمستوطنين، بلدة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وشاركت في احتفال عيد الأنوار اليهودي (الحانوكا) على قمة جبل طاروسا من أراضي بلدة دورا غرب مدينة الخليل. وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن اقتحام الوزيرة والمستوطنين والجنود استهدف قمة جبل طاروسا، وتخللته إضاءة شموع بمناسبة عيد الحانوكا، الذي بدأ مساء الأحد الماضي ويستمر حتى الاثنين.

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق طريقاً حيوياً يربط بلدة دورا ببلدتي دير سامت وبيت عوا الواقعتين غربها، ومنع حركة الفلسطينيين في الاتجاهين من ظهر الأحد وحتى المساء. وقبل تنفيذ الاقتحام، أجبر الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية في بلدتي دير سامت وبيت عوا الواقعتين على مسار الموكب العسكري، وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب الشهود.

وتُظهر صور ومقاطع مصورة متداولة على منصات عبرية الوزيرة ستروك وهي تلقي كلمة خلال حفل إنارة شموع الشمعدان على قمة الجبل. وذكرت مصادر فلسطينية أن الموقع الذي شهد الاقتحام كان قد استُخدم معسكراً للجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الحجارة (1987–1994)، قبل أن يُخلى في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ثم عاد الجيش لاستخدامه مجدداً مع اندلاع انتفاضة الأقصى (2000–2004)، ليُخلى مرة أخرى عقب انتهائها.

ورغم إخلاء الموقع بوصفه نقطة عسكرية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين دأبوا على اقتحامه في مناسبات مختلفة، غير أن الاقتحام الأخير يُعد الأوسع من حيث عدد المشاركين. وجاء الاقتحام بعد ساعات من إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تقنين أوضاع 69 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ تولي الحكومة الحالية مهامها قبل ثلاثة أعوام، واصفاً ذلك بـ"الرقم القياسي".

وقال سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأميركية، تعليقاً على مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على تقنين 19 بؤرة استيطانية: "وافق الكابينت على الاقتراح الذي قدمته مع صديقي وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتقنين أوضاع 19 مستوطنة جديدة". وأضاف: "نواصل صنع التاريخ في مجال الاستيطان وفي دولة إسرائيل".

إلى ذلك، أُصيب ثلاثة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيت ليد شرق مدينة طولكرم. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على مواطنين في بلدة بيت ليد شرق مدينة طولكرم. وأوضح الهلال الأحمر أن الطواقم الطبية قدّمت الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، قبل الشروع في نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1102 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً، واعتقال أكثر من 21 ألفاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية. فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع، مع كلفة إعادة إعمار تُقدّرها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

(الأناضول)