وزيرة إسرائيلية: السيادة في الضفة الغربية مسألة وقت وواشنطن تفهم ذلك

- أكدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف أن فرض السيادة على الضفة الغربية سيحدث في النهاية، رغم معارضة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأشارت إلى أن وزارتها تنفذ سيادة تل أبيب عبر شق الطرق في المنطقة. - صدق الكنيست على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية، مما يهدد حل الدولتين المعترف به دوليًا. وتستمر إسرائيل في حالة حرب شمالًا وجنوبًا. - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مناورات عسكرية في الضفة الغربية والأغوار، وسط تصعيد إسرائيلي أدى لاستشهاد 1069 فلسطينيًا منذ أكتوبر 2023.

قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، إن حكومتها ترى أن فرض "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة سيحدث "في نهاية المطاف". ويأتي هذا التصريح رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات الوزيرة في مقابلة بثتها قناة "12" العبرية، السبت، حيث أوضحت ريغيف أن "السيادة في الضفة الغربية ستتحقق في نهاية المطاف، لكن الوقت ليس مناسبا الآن". وأضافت أن وزارتها "تنفذ سيادة تل أبيب في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) عبر شقّ الطرق". وزعمت ريغيف أن "الإدارة الأميركية تفهم أنه لا طريق آخر سوى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة".

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم، دعمهما حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. وسبق أن أعلن ترامب في أكتوبر/تشرين الأول أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ومن شأن هذ الضم أن ينهي إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة. وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193. وفي الملفين الأمني والعسكري، قالت الوزيرة إن إسرائيل "لا تزال في حالة حرب شمالا وجنوبا".

على صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيطلق صباح الاثنين مناورات عسكرية تستمر ثلاثة أيام بالضفة الغربية ومنطقة الأغوار ومناطق أخرى. وقال الجيش، في بيان، إن المناورات ستنطلق "في ساعات الصباح الباكر غدا، وتستمر لنحو ثلاثة أيام في منطقة يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)، وفي الأغوار والوديان".

وتعد منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية، وتمتد بمحاذاة نهر الأردن، بينما يستخدم مصطلح "الوديان" في السياق العسكري الإسرائيلي للإشارة إلى المناطق المفتوحة والمنخفضة في شمال الضفة الغربية وشمال إسرائيل، والتي تستخدم لتدريبات عسكرية بسبب طبيعتها الجغرافية الواسعة.

وأضاف البيان أن "التمرين سيشهد حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية في تلك المناطق، ويأتي في إطار خطة التدريب السنوية لرفع جاهزية القوات"، وفق تعبيره. وادعى الجيش أنه "لا يوجد أي حدث أمني فعلي مرتبط بالتمرين".

ويتعرض الفلسطينيون في الضفة لاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة من الجيش والمستوطنين، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف، منذ أن بدأت تل أبيب بدعم أميركي حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

(الأناضول، العربي الجديد)