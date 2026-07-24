وزيرا خارجية قطر وبريطانيا يبحثان سبل خفض التصعيد في المنطقة

- التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في الدوحة، حيث ناقشا تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. - ركز الاجتماع على دعم الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية الحوار والدبلوماسية. - شدد المسؤول القطري على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ودعم المساعي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الذي يزور الدوحة حالياً، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. وهنأ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في مستهل اللقاء، ميليباند بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية في المملكة المتحدة.

كما استعرض الجانبان سبل دعم التعاون بين البلدين وتعزيزه، وناقشا المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد المسؤول القطري دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.