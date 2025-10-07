- عقد وزير الداخلية السوري أنس خطاب ونظيره الأردني مازن الفراية مباحثات في عمّان لتعزيز التعاون الأمني وتنظيم المنافذ الحدودية، بحضور مسؤولين من الجانبين. - تناولت الجلسة تبادل الخبرات في مكافحة الجريمة وضبط الحدود، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار. - تأتي المباحثات في ظل تزايد التنسيق الأمني بين دمشق وعمّان، خاصة بعد محاولات التسلل وتهريب المخدرات عبر الحدود، حيث يبذل الجانبان جهوداً لضبط الحدود والقضاء على شبكات التهريب.

عقد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الثلاثاء، مباحثات في العاصمة الأردنية عمّان مع نظيره الأردني مازن الفراية، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السوري قتيبة بدوي، ومدير الأمن العام الأردني عبيد الله المعايطة، وعدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إنّ الجلسة تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية وتنظيم عمل المنافذ الحدودية، وتبادل الخبرات في مكافحة الجريمة وضبط الحدود، إضافة إلى تسهيل حركة عبور الأفراد والبضائع بما يحقق المصلحة المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين.

وأضافت الوزارة أن الوزير أنس خطاب أكد خلال اللقاء "أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مختلف القضايا المشتركة"، مشيداً بروح التعاون التي "تعزز العلاقات بين الوزارتين والدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية في حفظ أمن واستقرار المنطقة"، وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، وترسيخ أسس التعاون الفعّال بما يخدم أمنهما واستقرارهما.

ويأتي اللقاء في ظلّ تزايد التنسيق الأمني بين دمشق وعمّان خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد أن شهدت الحدود السورية - الأردنية محاولات متكرّرة للتسلّل وتهريب المخدرات، رغم انخفاض حدّتها كثيراً منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكان الجيش الأردني قد أعلن، الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على أربعة أشخاص حاولوا التسلل إلى الأراضي الأردنية قادمين من سورية، موضحاً أن "المنطقة العسكرية الشمالية طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض على الأشخاص الأربعة، وجرى تحويلهم إلى الجهات المختصة"، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الرسمية، كما أعلن الجيش الأردني، في 29 سبتمبر/ أيلول الفائت، إحباط محاولة تسلل شخص عبر الحدود الشمالية مع سورية، وضبطه أثناء محاولته العبور بطريقة غير مشروعة. وفي 8 سبتمبر، أحبطت القوات الأردنية محاولة تسلل شخصين عبر الحدود ذاتها، إذ جرى القبض عليهما وتحويلهما إلى الجهات المعنية. وفي مطلع الشهر ذاته، أعلن الجيش الأردني أيضاً إحباط محاولتين لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع، إذ جرى ضبط حمولتها وتحويلها إلى الجهات المختصة.

ورغم تراجع عمليات التهريب على نحوٍ ملحوظ منذ أواخر العام الماضي، ما تزال الحدود الشمالية للأردن تشهد محاولات محدودة للتهريب، خصوصاً من مجموعات غير نظامية تنشط في البادية السورية. وتبذل الأجهزة الأمنية في البلدين جهوداً متواصلة لضبط الحدود والقضاء على شبكات تهريب المخدرات التي كانت تمتد سابقاً من الجنوب السوري باتجاه الأراضي الأردنية ودول الخليج.