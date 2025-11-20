وزيرا الخارجية والدفاع التركيان يستقبلان صدام حفتر في أنقرة

- استقبل وزيرا الخارجية والدفاع التركيان، هاكان فيدان ويشار غولر، صدام حفتر، نائب قائد الجيش الوطني الليبي، في أنقرة، مما يعكس انفتاح تركيا على الشرق الليبي. - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية الحوار بين الشرق والغرب في ليبيا، مشيراً إلى دعم تركيا لحكومة طرابلس الشرعية وسعيها لتعزيز العلاقات مع الشرق الليبي. - تسعى تركيا لتعزيز العملية السياسية في ليبيا من خلال انتخابات نزيهة، مع التأكيد على أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وطرابلس.

استقبل وزيرا الخارجية، هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر في تركيا، اليوم الخميس، صدام حفتر، نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر. ونشر حساب وزارة الخارجية على منصة "إكس"، أن وزير الخارجية هاكان فيدان التقى الجنرال صدام حفتر، نائب قائد الجيش الوطني الليبي، مرفقاً المنشور بصورة من اللقاء من دون تقديم أي تفاصيل.

كما نشرت وزارة الدفاع التركية على منصة "إكس" منشوراً، أفادت فيه بأن وزير الدفاع يشار غولر استقبل نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الجنرال صدام حفتر. وأرفقت المنشور بصورتين من اللقاء من دون الكشف عن مجرياته.

وتواصل تركيا فتح قنوات مع مختلف الأطراف الليبية مع الحفاظ على دعمها للحكومة، بينما يشكل الملف الليبي محوراً أساسياً في نقاشاتها مع مصر. وقد انفتحت أنقرة خلال الفترة الماضية بشكل واسع على الشرق الليبي، حيث أجرى مسؤولون أتراك زيارات رفيعة المستوى إليه، كما استقبلت مسؤولين ليبيين في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تحدث في سبتمبر/أيلول الماضي عن تنامي العلاقات مع شرق ليبيا، قائلاً: "يحافظ صدام حفتر على تواصل دائم مع الاستخبارات التركية، ويجري حواراً من حين لآخر مع وزارة الخارجية، وهم ليسوا بمعزل عن تركيا". وأضاف: "نؤمن بضرورة إرساء حوار بنّاء بين الشرق والغرب في ليبيا، ونريد الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، ونتخذ خطوات تتماشى مع هذه الأهداف".

وأوضح أردوغان أن "تركيا دعمت حكومة طرابلس الشرعية، وخلال الفترة الأخيرة تطورت سياستها نحو فتح قنوات دبلوماسية ليس فقط مع طرابلس، بل أيضاً مع شرق ليبيا. هذا انعكاس لجهودنا الدبلوماسية متعددة الأوجه، ورؤيتنا الإقليمية وهدفنا في تحقيق السلام".

وأكد أن "تركيا تتوقع تقدّم العملية السياسية في ليبيا من خلال انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية"، مشيراً إلى وجود أطراف تعمل على عرقلة الاستقرار في البلاد. وشدد قائلاً: "سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وتعزيز أسس الحوار".

وختم بالتأكيد أن "مصادقة الحكومة في بنغازي على اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية البحرية الموقعة بين تركيا وطرابلس ستكون مكسباً كبيراً من الناحية القانونية الدولية".