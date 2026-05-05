وزراء وأعضاء كنيست يطالبون باقتحام الأقصى تزامناً مع ذكرى النكبة

- طالب 13 نائباً في الكنيست، بينهم وزراء من الليكود والصهيونية الدينية، بفتح المسجد الأقصى أمام اليهود في يومي 14 و15 مايو بمناسبة "يوم القدس"، رغم توقع رفض الشرطة للطلب. - أكد الموقعون على الرسالة أهمية التعبير عن سيادة إسرائيل وحرية العبادة في المسجد الأقصى، مقترحين فتحه بشكل منظم اعتباراً من ليلة يوم القدس كحل متوازن. - علقت جهات داعمة على الدعوة، مشيرة إلى سابقة فتح المسجد في مناسبات يهودية، وأكدت أن القرار النهائي بيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

أرسل 13 نائباً في الكنيست الإسرائيلي من حزبي الليكود والصهيونية الدينية، بينهم ثلاثة وزراء، رسالة إلى المفوض العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، داني ليفي، وقائد لواء القدس الجديد في الشرطة، أفشالوم بيليد، يطالبون فيها بفتح المسجد الأقصى أمام اليهود مساء الخميس 14 مايو/أيار الجاري، وفي اليوم التالي، الجمعة 15 مايو/أيار، بمناسبة ما تطلق عليه إسرائيل اسم "يوم القدس" أو "يوم توحيد القدس"، في إشارة إلى استكمال احتلال المدينة عام 1967.

وتحيي إسرائيل ومستوطنوها هذا اليوم وفق التقويم العبري، والذي يتزامن هذا العام مع ذكرى النكبة الفلسطينية المستمرة، ويحل في يوم جمعة، وهو يوم يُمنع فيه اليهود، حتى الآن على الأقل، من دخول الحرم القدسي. وفي حين انضمت أصوات إضافية إلى الدعوة المذكورة، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه من المتوقع أن ترفض شرطة الاحتلال الطلب. ونقلت عن مسؤول رفيع في أحد ألوية الشرطة لم تسمّه قوله: "لا يوجد شيء اسمه دخول اليهود إلى جبل الهيكل (التسمية الإسرائيلية للمسجد الأقصى) يوم الجمعة".

وتتضمن الرسالة، التي نشرت الإذاعة نسخة عنها وراجعها "العربي الجديد"، توقيع كل من وزير الاتصالات شلومو كارعي، ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، ووزير الشتات عميحاي شيكلي، بالإضافة إلى أعضاء الكنيست من حزب الليكود: عميت هليفي، ونيسيم فاتوري، ودان إيلوز، وتالي غوتليب، وأرئيل كيلنر، وأفيحاي بوآرون، وموشيه سعادة، وأعضاء الكنيست من حزب الصهيونية الدينية: تسفي سوكوت، وأوهاد تال، وسيمحا روتمان.

وجاء في نص الرسالة: "نحن، وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست الموقعون أدناه، نتوجه إليكم للعمل على إتاحة فتح جبل الهيكل بشكل منظّم أمام اليهود يوم الجمعة (28 من شهر أيار العبري - يوم القدس) لهذا العام، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يصادف فيها هذا اليوم يوماً يكون فيه الجبل مغلقاً بشكل دائم أمام اليهود". وزعمت الرسالة أنه "من غير المعقول أنه في يوم إحياء ذكرى تحرير القدس وجبل الهيكل عام 1967، بعد حوالي 1956 عاماً على خراب الهيكل وحوالي 59 عاماً على تحرير الجبل في حرب الأيام الستة، يُمنع تماماً وصول اليهود إلى المكان الأكثر قدسية للشعب اليهودي، بسبب ترتيبات ثابتة لا تعطي حلاً لهذا الوضع".

وأضافت: "بصفتنا أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، نرى أهمية في تقديم استجابة متناسبة تعبّر عن سيادة دولة إسرائيل في القدس والتزامها بحرية الوصول وحرية العبادة في جبل الهيكل. وبناء على ذلك، نعتقد أنه يجب العمل أولاً وقبل كل شيء على إتاحة فتح جبل الهيكل يوم الجمعة أيضاً، بشكل يوفّر استجابة ملائمة لخصوصية يوم القدس هذا العام. وبدلاً من ذلك، وفي حال لم يكن ذلك ممكناً، يجب السماح بفتح منظّم للجبل اعتباراً من ليلة يوم القدس (مساء الخميس)، كحل متوازن ولائق لهذه الظروف".

ونقلت إذاعة الجيش تعليق حركة "بيادينو - من أجل جبل الهيكل"، إحدى الحركات الفاعلة لبناء "الهيكل" وتغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى: "نحن نناشد رئيس الحكومة ووزير الأمن القومي فتح جبل الهيكل أمام اليهود في يوم القدس. بعد 59 عاماً على تحرير جبل الهيكل، حان الوقت لوضع حد لساعات وجود اليهود المحدودة في جبل الهيكل. لا يوجد أي مانع من فتح جبل الهيكل يوم الخميس في ساعات الليل وفي يوم الجمعة".

وقالت جمعية ما يسمى "إدارة جبل الهيكل"، التي تعمل بدورها على تعزيز الاقتحامات وتطمح لهدم المسجد وإقامة الهيكل، إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي الأسبق جلعاد أردان أحدثا سابقة بفتح جبل الهيكل عام 2019 في مناسبة يهودية حتى لو صادفت تاريخاً إسلامياً، وذلك عندما تم فتح جبل الهيكل في التاسع من آب (وفق التقويم العبري - تشعاه بآف) الذي صادف يوم عيد الأضحى، وهو ما شكّل تغييراً في الوضع القائم آنذاك. وبناء على ذلك، نتوقع أيضاً هذه المرة أن يُفتح جبل الهيكل في يوم القدس، حيث يطلب آلاف اليهود الصعود إلى الجبل".

إلى ذلك، قالت أوساط مقرّبة من الوزير إيتمار بن غفير إن القرار بيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وإنه ينبغي التوجه إليه بهذا الشأن. وكان بن غفير قد قال قبل ذلك، خلال مراسم تسلّم قائد منطقة القدس الجديد في شرطة الاحتلال مهامه اليوم: "لقد تعرّض اليهود للتمييز لسنوات طويلة في جبل الهيكل، وقد أصلحنا هذا الظلم، لكن ما زال أمامنا طريق لنقطعه". وخاطب القائد الجديد أفشالوم بيليد قائلاً: "أنا واثق من أنك ستواصل الحفاظ على سيادتنا".