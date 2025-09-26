وزراء دفاع أوروبا يوافقون على مشروع إقامة "جدار مضاد للمسيّرات"

- وافق وزراء دفاع أوروبا على تطوير "جدار مضاد للمسيّرات" على حدودهم مع روسيا وأوكرانيا، لتحسين الكشف عن الطائرات المسيّرة التي تنتهك المجال الجوي الأوروبي واعتراضها، بعد حوادث متكررة لاختراقات مسيّرات. - أكد مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس على ضرورة رد حازم وموحد من الاتحاد الأوروبي والناتو، مع التركيز على إنشاء نظام كشف فعّال، مشيراً إلى أن بناء الجدار قد يستغرق عاماً. - من المتوقع مناقشة المشروع في قمة كوبنهاغن واجتماع بروكسل، وسط تزايد الاختبارات الحدودية من مسيّرات "مارقة"، مع اتهام روسيا ونفيها المتكرر لأي دور.

وافق وزراء دفاع أوروبا، اليوم الجمعة، على تطوير "جدار مضاد للمسيّرات" على طول حدود بلادهم مع روسيا وأوكرانيا، بهدف الكشف بشكل أفضل عن الطائرات المسيّرة التي تنتهك المجال الجوي لأوروبا، وتتبعها واعتراضها. ويأتي القرار بعد سلسلة من الحوادث التي جرى خلالها اختبار حدود ومطارات أوروبية بواسطة مسيّرات خرجت عن السيطرة. ورغم اتهام روسيا بالضلوع في بعضها، نفت موسكو مسؤوليتها أو أي دور متعمد لها.

وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، بعد رئاسته اجتماعاً افتراضياً لممثلي 10 دول على الجانب الشرقي من أوروبا، إنّ "روسيا تختبر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويجب أن يكون ردنا حازماً وموحداً وفورياً". وأوضح أن الأولوية القصوى هي إنشاء "نظام كشف فعّال"، مضيفاً أن إقامة الجدار قد تستغرق عاماً، وأن مبعوثي الدول المعنية سيجتمعون قريباً لوضع "خريطة طريق تفاهمية وتقنية مفصلة" للمستقبل.

ومن المرجح أن يناقش قادة التكتل مشروع الجدار المضاد للمسيّرات خلال قمة كوبنهاغن الأسبوع المقبل، ثم في اجتماع بروكسل المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول. وكانت فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا قد عملت سابقاً على مشروع مماثل، غير أن المفوضية الأوروبية رفضت في مارس/ آذار الماضي طلباً مشتركاً من إستونيا وليتوانيا للحصول على تمويل.

وتتعرض الحدود الأوروبية منذ ذلك الحين لاختبارات متزايدة من قبل مسيّرات "مارقة"، وألقيت اللائمة على روسيا في بعضها، إلا أن موسكو نفت مجدداً أي دور لها. وفي 10 سبتمبر/ أيلول، انطلقت طائرات تابعة لحلف الناتو لإسقاط مسيّرات روسية اخترقت المجال الجوي البولندي، في استجابة وصفت بأنها "مكلفة لتهديد رخيص نسبياً". كما أمرت السلطات الدنماركية هذا الأسبوع بإغلاق مطارات بشكل مؤقت بعد رصد مسيّرات تحلّق بالقرب منها.

(أسوشييتد برس)