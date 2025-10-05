وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يرحبون برد حماس على خطة ترامب

- رحب وزراء خارجية عدة دول بخطوات حماس تجاه مقترح ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، والبدء الفوري بالمفاوضات لتنفيذ المقترح. - أكد الوزراء دعمهم لجهود تنفيذ بنود المقترح، وإنهاء الحرب فوراً، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وعدم تهجير الفلسطينيين، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. - أعلنت حماس موافقتها على الإفراج عن الأسرى وفق صيغة التبادل، واستعدادها للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل.

رحب وزراء خارجية مصر والمملكة الأردنية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، اليوم الأحد، بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس حيال مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، أحياءً وأمواتاً، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، الأحد، رحب الوزراء بدعوة ترامب لإسرائيل لوقف القصف فوراً، والبدء في تنفيذ اتفاق التبادل، وأعربوا عن تقديرهم لالتزامه بإرساء السلام في المنطقة، وأكّدوا بأن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية للوصول إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ولمعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمرّ بها سكان القطاع، كما رحب وزراء الخارجية بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، وأكدوا ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح، ومعالجة جميع جوانبه.

وأكد الوزراء التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة الى تنفيذ بنود المقترح، والعمل على إنهاء الحرب على غزة فوراً، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية كافّة إلى غزة دون قيود، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أيّ خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والوصول لآلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار غزة، ويمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وكانت حركة حماس ردت، مساء أول أمس الجمعة، على مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة، مؤكدة أنها وافقت على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وأبدت استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)