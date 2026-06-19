وزراء خارجية مصر وباكستان وتركيا والسعودية يجتمعون الأحد في العلمين

- يجتمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه من السعودية وتركيا وباكستان في مدينة العلمين لبحث جهود وقف الحرب في المنطقة، يعقب الاجتماع جلسة مباحثات موسعة ومؤتمر صحافي. - ناقش عبد العاطي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. - أكّد عبد العاطي والباكستاني إسحاق دار أهمية التنسيق المشترك لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعزز الحلول الدبلوماسية.

يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي

نظراءه من باكستان والسعودية وتركيا الأحد في مدينة العلمين على البحر المتوسط، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية. وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أفادت الوزارة بأنّ عبد العاطي سيعقد اجتماعاً الأحد مع نظرائه السعودي الأمير فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان والباكستاني محمد إسحاق دار.

ويعقب الاجتماع "جلسة مباحثات موسعة ثم مؤتمر صحافي"، بحسب البيان الذي لم يحدّد فحوى المحدثات، علماً أنّ الدول الأربع منخرطة في جهود وقف الحرب في المنطقة. والتقى وزراء خارجية الدول الأربع آخر مرّة في إبريل/ نيسان على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إن عبد العاطي ناقش في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والباكستاني محمد إسحاق دار، أمس الخميس، التطورات في المنطقة. وبحسب بيانين منفصلين للخارجية، فإنّ عبد العاطي ناقش مع عراقجي مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن "تصبح المذكرة نقطة تحول مهمة في سبيل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتسهم في فتح المجال أمام معالجة جميع القضايا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية".

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كذلك أكّد عبد العاطي وإسحاق دار، خلال اتصالهما، "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويعزز الحلول الدبلوماسية".

ويأتي اجتماع العلمين في وقت أعلنت فيه الحكومة السويسرية إرجاء المفاوضات التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد ساعات من إلغاء زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى سويسرا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية السويسرية "تم إرجاء المحادثات المزمعة بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وتبقى سويسرا على استعداد لتيسير هذه المحادثات. وتتواصل الأعمال التحضيرية اللازمة".

(فرانس برس، العربي الجديد)