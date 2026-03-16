وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون حرب أوكرانيا والمنطقة

- يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تطورات الحرب في أوكرانيا، مع انضمام وزير الخارجية الأوكراني عبر الفيديو لعرض احتياجات بلاده الدفاعية، وسط انتكاسة في دعم الاتحاد لأوكرانيا بسبب عدم التوصل إلى إجماع حول مساعدات جديدة وعقوبات ضد روسيا. - من المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة ضد مسؤولين ومنظمات إيرانية، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وتبادل القصف الصاروخي والضربات الجوية. - تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان تحالف لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، وسط نقاشات حول توقيت بدء العمليات.

يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تطورات الحرب في أوكرانيا والمنطقة، إضافة إلى تداعيات أعمال القتال في المنطقتين. ومن المتوقع أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو لإطلاع نظرائه الأوروبيين على أبرز الاحتياجات الملحة لبلاده للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وكان دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا قد تعرض لانتكاسة الشهر الماضي بعد إخفاق الدول الأعضاء في التوصل إلى إجماع بشأن إجراءات مساعدة جديدة في الذكرى الرابعة لبدء الغزو الروسي. كما لم يتم حتى الآن التصديق على الحزمة العشرين من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، إضافة إلى حزمة مساعدات مالية بقيمة 90 مليار يورو، في ظل معارضة من المجر وسلوفاكيا. وحذر الاتحاد الأوروبي مراراً من التداعيات المحتملة للصراع في الشرق الأوسط على الوضع في أوكرانيا.

وفي ما يتعلق بإيران، من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسمياً على عقوبات جديدة ضد مسؤولين ومنظمات إيرانية، بحسب ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس الأسبوع الماضي.

وتتواصل المواجهة العسكرية بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى بوتيرة متصاعدة، مع تبادل القصف الصاروخي والضربات الجوية، واتساع نطاق الهجمات ليشمل مواقع متعددة في المنطقة. وفي المقابل، تواصل دول في المنطقة التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد.

وشنت إيران صباح الاثنين هجمات استهدفت مواقع في دول الخليج إضافة إلى تل أبيب، في ظل قصف متبادل بين الجانبين، فيما ردت إسرائيل بقصف مناطق مختلفة داخل إيران. من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم هذا الأسبوع إعلان أن عدة دول وافقت على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن النقاشات الجارية تدور حول ما إذا كانت عمليات مرافقة السفن ستبدأ قبل انتهاء الأعمال العدائية أم بعدها.

(أسوشييد برس، رويترز، العربي الجديد)