وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم الحرب في أوكرانيا وغزة

- اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لمناقشة الحرب في أوكرانيا وغزة، حيث قدم وزير الخارجية الأوكراني رؤى حول الوضع واحتياجات كييف من المساعدات. - ناقش الوزراء مقترحات لاستخدام الأصول الروسية لتمويل تعويضات لأوكرانيا وحزمة العقوبات الـ19 على روسيا، بالإضافة إلى ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس. - تناول الاجتماع قضايا أخرى مثل علاقات الاتحاد الأوروبي مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتطورات في السودان ومولدوفا وجورجيا، مع تعليق اقتراح لفرض رسوم على الواردات من إسرائيل بسبب الوضع في غزة.

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، لمناقشة الحرب في أوكرانيا وغزة. ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إلى وزراء الاتحاد الأوروبي لتقديم رؤى حول الوضع في ساحة المعركة واحتياجات كييف الأكثر إلحاحاً من المساعدات، ولكن من المرجح أيضاً تقديم إفادة عن مستجدات الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة.

وتأتي المشاورات بعد أيام من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وبعد إعلان ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، على أرض الاتحاد الأوروبي.

وسيناقش الوزراء أيضاً مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستخدام مليارات من اليورو من الأصول الروسية لتمويل قرض تعويضات لأوكرانيا، وحزمة العقوبات الـ19 على روسيا، بما في ذلك حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال. ويعد اجتماع اليوم الاثنين هو الاجتماع الأول لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة. وتم تهميش الاتحاد الأوروبي في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب، لكن مسؤولين كباراً أكدوا أن الكتلة تهدف إلى الاضطلاع بدور فعال في ضمان الاستقرار في المنطقة.

ومع ذلك، تكافح دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد موقف مشترك بشأن الحرب، حيث تم تعليق اقتراح لفرض رسوم جمركية على الواردات من إسرائيل لمعاقبة الحكومة الإسرائيلية بسبب الوضع الإنساني في غزة. وتشمل الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اليوم الاثنين علاقات الكتلة مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتطورات الحالية في السودان ومولدوفا وجورجيا.

وبالعودة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين القول إن أي اتفاق سلام مع أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع لضمان سلام راسخ وطويل الأمد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للوكالة "تحدثنا عن الأسباب الجذرية للصراع ليس لإطالة أمده، ولكن بالتحديد حتى تكون هذه النتيجة راسخة، بحيث تكون طويلة الأمد وتضمن السلام".

أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة مئات من العسكريين الروس.. وروسيا تهاجم منجماً للفحم

ميدانياً، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى نحو مليون و131 ألفا و70 فردا، من بينهم 890 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11270 دبابة، منها دبابتان أمس الأحد، و23399 مركبة قتالية مدرعة، و33879 نظام مدفعية، و1524 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1229 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و346 مروحية، و72365 طائرة مسيرة، و3859 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و64892 من المركبات وخزانات الوقود، و3980 من وحدات المعدات الخاصة.

في المقابل، قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا نفذت، أمس الأحد، هجوما قويا على منجم للفحم في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية. وقالت إدارة المنجم على تطبيق تليغرام: "قبل وقت قصير من بدء موسم التدفئة، وجه العدو مرة أخرى ضربة ضد صناعة الطاقة الأوكرانية".

وفي وقت الهجوم كان هناك 192 عاملا تحت الأرض في المنجم. وأفادت التقارير بأنه تم إجلاء الجميع بسلام. وقالت الإدارة إن الحادث الأخير هو رابع هجوم واسع النطاق على منشآت الفحم التابعة للشركة في الشهرين الماضيين.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)