وزراء إسرائيليون يؤيدون إعدام المتعاونين مع إيران وليس فقط الأسرى

- صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى في القراءة الأولى، ويعتبره رئيس الشاباك ديفيد زيني أداة رادعة للغاية، بينما يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا التوجه. - النقاش في الكابينت يتركز حول ما إذا كانت عقوبة الإعدام ستكون إلزامية، حيث يؤيد الجيش إدخال عنصر تقديري في تنفيذ العقوبة، بينما يصر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على إلزاميتها. - يثير القانون جدلاً حول إمكانية إعدام يهود يعملون ضد إسرائيل، حيث يدعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الاحتمال.

وصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) الجديد ديفيد زيني قانون إعدام الأسرى بأنه "أداة رادعة للغاية". وصادق الكنيست الإسرائيلي على القانون قبل نحو أسبوع ونصف في القراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، فيما لم يستبعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية، تنفيذ حكم الإعدام بحق "يهود عملوا لصالح إيران". وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، اتضح من النقاش الذي جرى في جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أمس الخميس، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم عقوبة الإعدام للأسرى ويسمح بالتقدّم في هذا المسار، فيما أوضح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير

أنه لا يوجد أي مانع لذلك.

ولفت موقع واينت العبري إلى أنه في الماضي لم يُسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بطرح الموضوع للنقاش، بينما باتت المسألة المركزية الآن والمختلف عليها هي بشأن ما إذا كانت عقوبة الإعدام ستكون إلزامية أم لا. وقال بن غفير خلال عرضه القانون في الكابينت إنه "قانون تاريخي مهم سيجلب الردع، وسيمنعهم (يقصد الفلسطينيين) من الاستمرار في الخطف (عمليات الأسر)، وسيحقق العدالة. فكّروا في قتلة عائلة فوغل (خلال عملية في مستوطنة إيتمار)".



وتوجّه وزير الاتصالات ديفيد أمسالم في حديثه إلى زيني وسأله عما إذا كان القانون سيعزز الردع، فأجاب زيني: "نعم. أداة كهذه رادعة للغاية. أنا لا أدخل في اعتبارات سياسية أو قانونية، لكن من وجهة نظرنا هذه عقوبة ستكون رادعة". وتساءل أمسالم عما إذا كان القانون سيضع حداً لأسر يهود (إسرائيليين)، ليرد زيني بأن "النقاش هو قيمي، لكن القانون يجلب الردع".

وعرض ممثل الجيش، في الجلسة، موقف رئيس الأركان إيال زامير، وقال: "وفقاً لرئيس الأركان لا يوجد مانع لقانون عقوبة الإعدام للإرهابيين. هذا هو موقفنا، وهو رأي رئيس الأركان"، وأوضح أنّ الجيش يؤيد إدخال عنصر يتيح إمكانية تقدير الموقف (سلطة تقديرية) إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام، بحيث لا تكون العقوبة إلزامية. من جهته، أشار سكرتير الحكومة يوسي فوكس أيضاً إلى النقطة ذاتها، واعتبر أن "السؤال المركزي هو عما إذا لم يكن من الصحيح إدخال سلطة تقديرية وأن لا تكون العقوبة إلزامية".

لكن بن غفير شدد على أن عقوبة الإعدام "يجب أن تكون عقوبة إلزامية، أولاً بسبب المستشارة القضائية (للحكومة) والنيابة. كلنا نعلم أنهم لن يطلبوا أبداً عقوبة الإعدام وحتى لو وجهناهم سيقولون لنا إنه ممنوع علينا التدخل في سياسة العقوبات. أنا لا أثق بهم". وعلّقت وزيرة البيئة جيلا جمليئيل قائلة: "لكن أيضاً يمكن أن يُعدم مواطنون يهود"، ليردّ بن غفير: "من يعمل ضد نهضة الشعب اليهودي". وهنا تدخل سموتريتش قائلاً للوزيرة جمليئيل: "نعم، يهودي يعمل لصالح إيران وضد دولة إسرائيل يمكن أن يُعدم".